2e édition Rétro multiaxes Saint-Thorette

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 1 juillet 2023 au dimanche 2 juillet 2023

du samedi 1 juillet 2023 au dimanche 2 juillet 2023 Lieu : Sainte-Thorette (France)

Description de l'événement

Que vous soyez Pilote de multiaxe ancien ou que vous rêviez de le devenir, que vous soyez intéressé par l’histoire de l’ULM ou curieux de nature, alors ce rassemblement est fait pour vous, car il a pour objectif de créer des liens entre les pilotes et / ou propriétaires de multiaxes « rétro » confrontés aux problèmes de maintenance et de raréfaction des pièces ou tous simplement désireux de partager leur passion de ce type de machine.

Vous restaurez un ULM ancien et il vous manque des pièces, vous en avez restaurés un paquet…. Et vous avez des pièces en stock dans votre garage, une grande brocante/bourse d'échange ULM sera associé au rassemblement,

L’aviation populaire, qui est l’esprit de L'ULM basique et la construction amateur sont faites pour se rencontrer et fonctionner main dans la main sur des principes d'échanges, de convivialité, d’astuces de technicité, où chacun se rend service et apprend de l’autre pour une réussite commune dans notre passion de l’aviation. C’est pourquoi, les 3 pilés de l’événement s’articulerons sur la construction amateur, les stands professionnels et la brocante aéronautique et au cœur de cet évènement nos ULM rétro venus en vol pour votre plus grand plaisir et celui de leurs pilotes.

Pour ceux qui viendrons en vol à bord d'ULM d'autres classes un parking vous sera réservé.

Un appel aux mécènes et aux partenaires a été passé, leurs participations nous servirons à couvrir une partie de nos frais d’organisation et à financer des t-shirts que nous offrirons cette année à nos participants.

Le tarif de 45 euros comprend les quatre repas de Samedi et Dimanche et le t-shirt (offert) du rassemblement ou bien 25 euros la journée soit 2 repas et le t-shirt (offert)

Pour ceux qui souhaiteraient arriver la veille ou pour les matinaux, le petit déjeuner vous sera offert.