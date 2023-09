Meeting de Chartres 2023

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 24 septembre 2023

le dimanche 24 septembre 2023 Lieu : Chartres (France)

Description de l'événement

L’aéro-club Chartres Métropole a souhaité créer un nouvel événement, festif et pédagogique ; vitrine d’excellence pour les partenaires. Le meeting de Chartres est co-organisé par l’Aéro-Club de France. Sa présidente Catherine Maunoury, double-championne du monde de voltige aérienne est résidente de Chartres et membre d’honneur de l’aéro-club Chartres Métropole. Avec le soutien de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du conseil départemental d’Eure-et-Loir, ce tout nouveau spectacle aérien va rassembler 50 avions de légende de toutes époques. Pour la première fois à Chartres, la Patrouille de France sera au rendez-vous. 20 000 spectateurs sont attendus.

ENTREE GRATUITE