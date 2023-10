Portes ouvertes BA 702 Avord

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 1 octobre 2023

du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 1 octobre 2023 Lieu : Avord (France)

Description de l'événement

La BA 702 d’Avord ouvrira ses portes au public (entrée gratuite sur inscription) les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Ces journées portes ouvertes (JPO) seront l’occasion de faire découvrir ses missions quotidiennes et primordiales de surveillance aérienne (avec l’escadron de détection et contrôle aéroportés mettant en œuvre les avions de détection E3F - Awacs), de défense sol-air (système sol-air moyenne portée MAMBA) et de dissuasion nucléaire.

Le public pourra également assister durant ces 2 jours à des démonstrations aériennes de la Patrouille de France, du Rafale Solo Display, de l’Equipe de voltige, de l’Equipe parachutiste Phénix et des Requin Mike (présentation tactique de 2 Rafale de la 4e escadre de chasse).