FAI Championnat du monde ULM Classic & Paramoteur
- Type d'événement : Divers
- Date : du samedi 9 août 2025 au dimanche 31 août 2025
- Lieu : Chambley (France)
Description de l'événement
Après avoir accueilli les Championnats de France ULM en mai, le site aéronautique de Chambley Planet’air (Meurthe-et-Moselle) poursuivra son année exceptionnelle avec la manifestation Enenvol, juste avant le temps fort de la saison : le double Championnat du monde ULM 2025, organisé par la Fédération Française d’ULM (FFPLUM), sous l’égide de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI).
- Du 9 au 16 août : championnat du monde Microlight (Multiaxes, Pendulaires, Autogires).
- Du 23 au 31 août : championnat du monde Paramoteur (à pied et en chariot).
Plus de 15 pays seront présents, rassemblant les meilleurs pilotes autour d’épreuves de navigation, précision et économie de carburant.
Les Championnats de France organisés en mai dernier à Chambley ont déjà permis à plusieurs délégations étrangères de venir repérer le terrain et de s’entraîner dans des conditions réelles. Cette compétition nationale a ainsi servi de préparation grandeur nature aux Championnats du monde.
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