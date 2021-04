Force de poussée APM20 décollage

Bonjour,

J'ai une requête particulière pour les connaisseurs. Pour mon bac, j'essaie de calculer théoriquement la distance nécessaire à un APM20 lionceau pour décoller (dans des conditions particulières : sans vent, 15°C...) pour ensuite la comparer à la valeur théorique. Il me faut alors la valeur de la force de traction moyenne de mon avion au décollage, que je n'arrive pas à déterminer. J'ai trouvé la formule suivante qui me semble utile :

T = p * Ct * n^^2 * D^^4

avec :

p la masse volumique de l'eau

n la vitesse de rotation en tr/s ( soit pour mon APM20 5500tr/min soit 91.67tr/s)

D le diamètre de l'hélice en m (soit pour mon APM20 164 cm : l'hélice est la suivante : hélice Evra type 164/152/116

et Ct le coefficient de traction, valeur qui m'est manquante

Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait la valeur du coefficient de traction moyen pour ce genre d'avion et d'hélice, ou si quelqu'un savait estimer ou calculer d'une autre manière la force de traction moyenne au décollage d'un APM 20.

Merci d'avance,

Augustin