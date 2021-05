Test de connaissances général sur l'aéronautique - Difficile?

Bonjour,



Je m’appelle Mathis et je complète actuellement ma formation en « psychologie et intervention sociales » (concentration psychologie) et j’aurais besoin d’un peu d’aide afin de compléter l’une de mes thèses (théorie) que j’ai avancées. Bien qu’il ne me soit pas permis de divulguer en quoi consiste cette fameuse thèse (afin de préserver une cohérence et de ne pas influencer les résultats): j’aurais besoin de votre intervention afin de répondre à un questionnaire (portant sur l’aéronautique) qui servira d’appuis à cette théorie.



Ce questionnaire comporte 3 sections, dont une de 28 questions portant sur l’aviation, une seconde de 26 questions et une dernière de 16 questions sur votre « appréciation ». À noter qu’il n’y a pas de questions piège à ce questionnaire. D'ajout, puisque ce questionnaire en est à sa première ébauche, il est fort possible qu’une section supplémentaire s’ajoute à ce « test de connaissances ». La clé c’est simplement d’y répondre au meilleur de votre connaissance (et/ou à l’aide de vos recherches). J’apprécierais également que les réponses ne soient pas divulguées dans le forum (ou du moins dite de façon claire: par conséquent, faire part d’un fait vécu ou mentionner vos sources, conviens parfaitement).



Afin de ne pas surprendre personne, bien que le questionnaire soit destiné aux francophones œuvrant de près ou de loin dans l’aéronautique (français, belge, suisses, etc. ceux-ci représentent parfaitement la clientèle à laquelle est destiné ce questionnaire), prenez note que les questions abordent davantage l’aviation au Canada.

Bien que ce que je m’apprête à dire ne fait pas partie de ma « thèse » : en principe (selon moi), hormis un pilote canadien, seul un pilote de ligne expérimenter (ayant régulièrement voyagé au Canada) pourrait performer à ce questionnaire / test de connaissance. Donc, ne vous privez pas de répondre et de compléter celui-ci, même si les questions ne semblent pas évidentes.





https://forms.gle/zNWZPViWg3eaJSdw7



Franchement votre aide serait hyper appréciée.

Merci d’avance pour ceux qui prendront le temps d’y répondre.

Bonne journée! (Dernière édition le 14 mai 2021 11:07)