Marque de vêtements pour l'aéronautique, j'aimerai votre avis.

Bonjour à toutes et à tous !



Je m’appelle Thomas, j’ai 31 ans et je suis passionné comme vous tous par l’aéro. J’ai la chance d’être depuis deux ans pilote d’hélico en gendarmerie et j’ai profité des jours de mauvaise météo pour renforcer encore plus cette passion.



Nous venons de lancer il y a un mois avec ma famille, une marque de vêtement nommée « Hélice » et ayant pour but de regrouper – autour d’une identité commune- je l’espère toutes les personnes qui comme moi se lèvent en pensant aéro et se couchent avec des rêves plein la tête de machines volantes.



Pour mener à bien cette activité qui reste un passe-temps, je voudrais vous solliciter pour avoir votre avis et vos envies. Qu’est ce que vous aimeriez retrouver dans une ligne de vêtements représentant votre passion ?



D’un point de vu physique, êtes-vous plus attiré par des polos ou chemises hauts de gamme ? des tee-shirts pour les jours de beau temps et de chaleur sous la verrière ? Des doudounes ou coupe-vent pour les VAV humides ?



Notre but est de continuer à explorer et partager le monde de l’aéronautique avec tous.

Nous voulons traiter de toutes les thématiques possibles avec nos vêtements. Que ce soit du VFR, IFR, météo, VNRE, instruments du cockpit, météo, réglementation, histoire, vols sous JVN, militaires…. Mais aussi les catégories moins développées mais tout autant passionnés comme les ULM, l’aéromodélisme, les spotters…..



Je remercie d’avance tous ceux qui auront pris le temps de me lire jusqu’au bout, et encore plus ceux qui prendront le temps de me répondre plus bas. L’idée est de créer quelque chose de qualitatif, et il n’y a qu’en prenant les souhaits à la source que je pourrai le réaliser.



CAVOK



Thomas NVN

wwwhélice.fr