La théorie du complot...

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 991 messages postés # 13 juin 2010 10:44

Bonjour,



11 septembre 2001 : les Twin Towers...

Il y a des personnes qui sont convaincues d'un complot, avec sabotage prémédité des tours, préalablement minées par des équipes spécialisées, et, d'un attentat truqué sur le Pentagone.



Il a des personnes qui pensent que rien de tout cela n'est possible, et qu'il y a bien eu une attaque concertée sur les objectifs hélas trop bien connus.



Il y a des personnes qui ne croient pas a priori au complot, trop complexe à mettre en oeuvre, mais qui s'interrogent sur certains aspects de cet incroyable évènement.

Notamment sur l'écrasement d'un B 757 sur le Pentagone.



Visionnez cet exemple (tiré au hasard parmi d'autres) et ... qu'en pensez-vous ?



Un 757 à géométrie variable ?...



Bonne réflexion,

Eolien (Dernière édition le 13 juin 2010 10:50)

ponpon

Membre Inscrit le 07/03/2009

77 messages postés # 13 juin 2010 14:38

Bonjour !



Je trouve cela très bizarre, très douteux ... de plus "comme par hasard", toutes les video des caméra de surveillance aux alentour ont fait l'objet d'une restriction des autorités ... ça manque de lumière cette histoire.

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 773 messages postés # 13 juin 2010 16:49

Bonjour,



Il faudrait brancher Maigret sur l' affaire, lui demander de fouiner aux alentours du Pentagone pour savoir si quelque débris, aussi petit soit-il, ne traîne pas encore....

Ou faire les sous-sols en prétextant chercher une bouffarde qu' il aurait oublié à l' époque, car ce n' est pas possible que rien ne reste du 757-200 SN365, immatriculé N644AA et livré en mai 1991.



Il avait un bon potentiel ce 757, peut-être vole-t-il encore s' il n' a pas été haché menu menu par la CIA chez AA ou sur quelque base secrète.... (Dernière édition le 13 juin 2010 20:05)

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 991 messages postés # 13 juin 2010 21:29

Bonsoir Lightweight, et Ponpon,



Et les passagers ?... A la moulinette eux aussi ?...

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 773 messages postés # 14 juin 2010 08:04

Bonjour,



une soixantaine de morts (un bus dans un ravin), c' est rien pour un Etat puisque cela aurait été dans l' intérêt national, les Etats pouvant se comporter comme des monstres froids.



Ou bien un super rinçage de cerveaux pour qu' ils ne se rappellent de rien jusqu' à la fin de leurs jours, surtout pas d' avoir pris un avion ce jour là...



Plus sérieusement, ce 757 figure sur le JP Airlines Fleet de 99 et n' y est plus sur celui de 2003 (je n' ai pas 2002). Ce n' est pas une preuve suffisante...

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 773 messages postés # 14 juin 2010 08:36

Pour ce qui est de la largeur du trou dans la façade, l' auteur du document n' imagine pas que le 757, pour s' être mal aligné (manque d' entraînement), a corrigé dans les dernières secondes par une inclinaison ne serait-ce qu' à 45° qui divise l' envergure par 2 environ, et, au moment de l' impact, une extrémité d' aile au ras du sol, et l' autre à une vingtaine de m de haut ou guère plus...

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 991 messages postés # 14 juin 2010 08:51

Bonjour Lightweight,



Voilà un bon argument... auquel je n'avais pas pensé. Et que je vais m'empresser de communiquer à un ami convaincu (avec beaucoup d'arguments pour...) d'un terrible complot...



Bonne journée,

Eolien

Jonas061

Membre Inscrit le 14/06/2010

5 messages postés # 14 juin 2010 15:13

Puisque la théorie du "complot" est ici évoquée, j'en profite pour poser une petite question dans l'espoir qu'une personne un peu plus avisée que moi en aéronautique puisse éclairer ma lanterne.

Loin des considérations relatives à la largeur du trou d'entrée dans la facade du Pentagone, je m'interroge sur la nature de la fumée blanche qu'aurait expulsé le réacteur droit du boeing 757 avant de s'écraser sur le bâtiment.

Ce panache de fumée est parfaitement visible sur les images prises par les caméras de surveillance positionnées près du portail d'entrée.

Dans l'animation suivante, qui retrace les dernier instants du vol AA77 à l'approche du Pentagone, elle apparaît également:

http://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQkUV8



Quelle est l'origine de cette fumée blanche?

J'ai bien pensé à une trainée de condensation de la vapeur d'eau générée par le réacteur, mais ce phénomène ne se produit généralement que lors de la réunion de différents facteurs que l'on ne rencontre qu'en altitude.

Quelqu'un a une idée?

Merci d'avance. (Dernière édition le 14 juin 2010 15:14)

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 991 messages postés # 15 juin 2010 01:02

Jonas061 a écrit : Quelle est l'origine de cette fumée blanche?

J'ai bien pensé à une trainée de condensation de la vapeur d'eau générée par le réacteur, mais ce phénomène ne se produit généralement que lors de la réunion de différents facteurs que l'on ne rencontre qu'en altitude. Bonsoir Jonas,



La réponse est dans la vidéo : le moteur a "mangé" des obstacles au sol et est en train de rendre l'âme, sans savoir qu'elle va finir au coeur du Grand Satan dans quelques secondes...



Pour ce qui est des trainées de condensation, elles apparaissent très fréquemment au ras du sol, par temps frais, très humide (brume ou brouillard), sur les avions en approche finale, surtout au moment de l'arrondi :



Aux extrémités d'ailes et de la profondeur, et aux extrémités des volets, en particulier.

A haute altitude il s'agit des traînées gproduites par la condensation de la vapeur d'eau provenant de la combustion des réacteurs,

A basse altitude, elles proviennent d'un phénomène classique de condensation : Vortex = détente = Froid = Condensation.



Bonne nuit,

Eolien (Dernière édition le 15 juin 2010 01:05)

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 012 messages postés # 15 juin 2010 05:22

Bonjour à tous,

Une question suscitée par votre discussion : a-t-on retrouvé des débris du 757 et en particulier des corps ? Les proches des gens qui se trouvaient dans cet avion ont bien dû faire des démarches dans ce sens...

Maintenant, si vous aimez ce genre de complots, il y en a d'autres plus spectaculaires : l'attentat d'Oklahoma City et KAL 007. Pour Okhlahoma, il y a tant d'invraisemblances et de mystères que je suis étonné qu'on n'en parle plus.

Pour KAL007, les informations ont été savamment altérée, les heures trafiquées, etc. avec des moyens tellement importants qu'on a fait disparaitre toutes les traces, ou presque. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec un technicien russe qui a soi-disant remonté l'épave du 747, mais il n'avait pas de hublots et contenait des kilomètres de bandes magnétiques. Et d'ailleurs l'aile remontée était celle d'un 707 (EC-135)

Vector

Aybedidon

Membre Inscrit le 24/08/2009

217 messages postés # 15 juin 2010 18:20

Bonjour à tous



Partageant vos doutes sur la " théorie du complot " je vous propose de jeter un coup d' oeil sur le Net :



--- > Reopen911.info



De plus, il serait injuste de ne pas nommer Aymeric Chauprade , et son excellent bouquin

en géostratégie :



" À la suite de la parution de son ouvrage "Chronique du choc des civilisations ",

Aymeric Chauprade a été accusé de complaisance envers les théories conspirationnistes sur les attentats du 11-Septembre .

Cela lui a valu d'être, début février 2009, privé de sa chaire au Collège interarmées de défense, sur une décision expresse du ministre de la Défense, Hervé Morin " ...



Faut penser comme on vous l'dit !

Combien de fois faudra-t-il le dire ???



Bonne navigation

Aybedidon

Membre Inscrit le 24/08/2009

217 messages postés # 15 juin 2010 18:49

PS : les vidéos sont un peu longues, car très fouillées ...

Si elles vous interessent, disposez de suffisement de temps !

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 15 juin 2010 19:10

Si complot il y a, celui-ci implique un nombre invraisemblable d'acteurs impliqués ou témoins.

Ils seraient donc tous frappés d'amnésie, voir morts, (assassinés?) à défaut, soumis "au secret".

Aucun n'aurait donc monnayé ce qu'il sait? Impossible.

C'est exactement la même problématique de ceux qui disent que l'homme sur la lune c'est du bidon!

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 991 messages postés # 15 juin 2010 19:29

Sauf que pour la randonnée lunaire" il y avait des témoins attentifs : les popovs !

Qui ont suivi avec précision sur leurs radars et leurs grandes oreilles toutes les péripéties de cette extraordinaire aventure... et qui se seraient fait un plaisir de démasquer les éventuels tricheurs...

Krasno

Membre Inscrit le 20/02/2010

35 messages postés # 19 juin 2010 23:15