Stationement en bordure de piste

Bonjour a tous et merci de m'acceuillir sur votre Forum



A propos de moi je dirai que je suis retraité du personnel navigant de maitrise d'une grande compagnie nationale.

Ma reglementation etant un peux rouillée, je viens vers vous pour avoir un eclaircissement sur la legalité d'une pratique reguliere se deroulant sur un aerodrome NON controlé sur lequel je pratique encore un peux d'aviation generale en vol à vue .



j'ai constaté que regulierement au cours de l'année un groupe de 4 ou 5 caravannes s'installait pour quelques jours à une petite centaine de metre du bord de la piste à peux pret au niveau de la TDZ, et ceci DANS l'enceinte de l'aerodrome. Renseignements pris, il s'agit de pratiquants de l'aeromodelisme qui viennent pratiquer leur hobby dans une zone du terrain ou un secteur d'evolution est dedié aux modeles radiocomandes ( clairement delimitée sur la carte d'approche). La zone ou les caravanes sont parquées est quand à elle en dehors de la zone d'evolution reservée et n'est PAS signalée comme parking sur la carte du terrain. Les caravanes sont placées dans l'herbe à proximité de la piste et aucune zone ne leur est allouée sur la carte de l'aerodrome



les autorités de l'aerodrome m'ont declaré qu'une autorisation temporaire etait regulierement delivrée aux campeurs.

Je ne suis pas opposé à cela, mais la question que je me pose est la suivante.



Cette presence de caravanes stationées dans l'enceinte de l'aerodrome de maniere sporadique dans un emplacement qui d'apres la carte du terrain devrait etre vide ne devrait elle pas etre signalée par NOTAM ?



Personellement je crois bien que oui.............



Merci de m'eclaircir sur ce point