Bonsoir a toutes et a tous,



Je me présente je suis en Terminale S dans un lycée privée en Moselle et j'aimerai devenir pilote de Ligne !

C'est mon rêve depuis des années et la fin d'année approchant je dois rentrer mes vœux étc..

Et je viens sur ce forum en espérant trouvant quelques informations de votre part pour un peu plus m'éclairer !

En effet, vu les circonstances actuelles notamment cher air France, j'aimerai savoir quelle filière devrais-je suivre pour devenir pilote. Du moins quel cursus suivre, dans quelle école aller, etc etc..

Ainsi que les conditions pour pouvoir y rentrer (notes, qualités,...). J'aimerai recueillir le Max d'infos sur cela !



Voilà, merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée



Max