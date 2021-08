Etude pour devenir Pilote de ligne

Auteur Message

Bonjour,



J'ai 14 ans je suis en 3 ème, et je compte faire un bac ES option international (je sais que le mieux serai un bac S, mais je n'ai pas envie de faire de la physique (j'aime bien la matière, mais vu le programme cela me déroute totalement)). Après je ne sais pas quoi choisir: -pilote cadet de chez Air France (fermée pour l'instant), -l’ENAC, ou -l'armée (mais je ne sais pas si une fois engager je devrait rester ou être contrait en cas de guerre ou je ne sais quoi devoir y aller). Et combien cela coûte?



Il y a aussi la question de à quel âge dois-je passer mon ATPL (suis-je obliger de la passer?), et il y en a-t-il d'autre à passer?



Merci d'avance pour toutes réponses, cordialement william.

Hey ! Alors pr l'ATPL, il faudrait d'abord passer le PPL, ça serait plus logique

Ensuite je te conseille vraiment de faire un bac S, car il faut savoir que les places sont rares, et les compagnies ne prennent que les meilleurs ! Et puis ne t'inquiète pas pr la PC, tout ce qui est inconnu à l'homme lui fait peur. Le programme n'est pas si dur que ça, et les profs ( en général ) sont là pour t'aider si tu es motivé



Ha ui et si tu veux te familiariser au milieu de l’aéronautique, passe dans un aéro-club, et vois si tu peux passer BIA ! Cela te motivera pour ta PC;)

D'accord merci bien pour t'es conseils mais admettons que je veut aller faire mes études aux States, je doit quand même faire les procédures comme pour une université (passer le TOEFL, etc...)?



Car je rêve beaucoup de pratiquer le merveilleux métier de pilote de ligne chez BOEING aux Etat-Unis (comparer à d'autres où se seraient chez Air rance).



William

Salut,



Le TOEFL ne peut pas faire de mal, sinon tu peux bosser et valider l'anglais aéronautique (je n'ai pas trop d'infos pour ça, désolé).



En général les pilotes ne bossent pas pour Boeing, mais pour des compagnies les utilisant (Delta, American Airlines...). Air France aussi utilise des Boeing.

Oui je me comprenait. Mais merci quand même, si tu as plus d'info ou des écoles américaines à me proposer (et si ta, le détaille prix, durée, etc...), merci d'avance à toutes et à tous!



William

pockerstar8000 a écrit : Bonjour,



J'ai 14 ans je suis en 3 ème, et je compte faire un bac ES option international (je sais que le mieux serai un bac S, mais je n'ai pas envie de faire de la physique (j'aime bien la matière, mais vu le programme cela me déroute totalement)). Après je ne sais pas quoi choisir: -pilote cadet de chez Air France (fermée pour l'instant), -l’ENAC, ou -l'armée (mais je ne sais pas si une fois engager je devrait rester ou être contrait en cas de guerre ou je ne sais quoi devoir y aller). Et combien cela coûte?



Il y a aussi la question de à quel âge dois-je passer mon ATPL (suis-je obliger de la passer?), et il y en a-t-il d'autre à passer?



Et, que te dit, à 14 ans, ton orientateur ?

nago, peut-tu reformuler ta question s'il te plaît je ne l'est pas très bien comprise.

Bonjour, tu a bien raison de chercher a travailler dans l'aviation!Tu dois savoir que le cockpit d'un avion est le plus beau lieu de travail du monde!Donc, trés bien de te renseigner!pour essayer de t'aider d'apres mes 35 ans d'aviation militaire et civile, je peut te dire que pour arriver au brevet ATPL rapidement et pas cher il y a que passer par une école de vol dans les EUA, et notamment au Texas ou il y a nombreux campus de vol!Bonne chance Bianco54

Tout d'abord merci beaucoup pour votre aide (nago Farhenheit747 et merci BIANCO54)!



Ensuite BIANCO54, US ACADEMY AVIATION est une école réputer (apparemment), en c'est tu plus sur cette école (ou d'autre). Et tu est vraiment pilote de ligne? Si oui, dans quelle compagnie et comment y est tu arriver? ( si oui tu est vraiment chanceux)



William

Bonjour,

Je vous conseil ce site pour plus d'informations : https://pilotecadet.fr/

