bonjour a tous,



étant intéressé pour être pilote de ligne...

j'ai lu dans le site de l'enac que pour être admis au concour, il fallait un bac s et quelque chose d'autre je crois ("stp"... math sup) et aussi avoir été allé dans une "grande" école (2 ans je crois au minimum.) ou juste avoir un cpl et un atpl théorique ("tous les candidats qui ont un cpl et un atpl théorique sont dispensés de quelques épreuves ...")

mais qu'est ce que c'est "l'atpl théorique " ? on peut passer ça où ? et ça coute combien ?



Chez Air France, je pense que c'est mieux, car si on réussit les coucours et la formation, on est directement pris chez Air France je crois, alors que dans l'enac, c'est un peu plus différent je crois (?)

chez Air France, il nous demande, d'avoir un bac s ect.. , de faire des études dans de grandes écoles ou simplement avoir un atpl théorique , mais je pense pour avoir un atpl théorique il faut aussi un cpl ?.....

avec un cpl, on peut faire quoi par exemple ? (avion taxi ? largage de parachutiste ? ....) et environ, le cpl coute combien ...?

a cannes aviation, il coute 9960 euro (cpl-me) (non inclus:"test cpl/me (env. 2h) + droit dgac 420 euros")

mais pour faire cette formation, il faut un ppl (je passe mon bb dans un an, puis mon ppl ) et aussi avoir le "cpl théorique" ou le atpl théorique, donc au totale la bah, ca me coutera combien ? (cpl/atpl théorique,ect ...)



mais bon je pense qu'il y a moins cher (car là bas, il tb9 ou un da40 et a 245 euros en double ! et un da42 , 455 euros en double!)



bref, en faite je suis complètement perdu!...





merci de vos réponses.









EDIT: ATTENTION A L'ORTHOGRAPHE!!!



"Quelque chose d'autre" c'est déjà pas mal: tu dois totaliser un minimum de deux ans d'études "révolues"(en CPGE ou FAC) ou bien être en possession de l'ATPL théorique soit avoir un CPL



ATPL Théo: Airline Transport Pilot Licence (théorique de la licence de pilote de ligne) qui demande soit un PPL soit un CPL



L'ATPL theo correspond à une formation en "classe" d'une durée moyenne d'un an (dans des écoles spécialisées comme EPAAG) et coute environ 10 000 euros sans les frais liés à ton logement et autres...Tu as besoin de passer d'abords des tests de maths et Anglais (je ne sais plus si tu dois avoir le bac) avoir soit un PPL soit un CPL



CPL coûte environ 10 000 Euros, à partir du moment où tu possèdes déjà un PPL et 200 heures de vol...



CPL= Corporate Pilot Licence (licence pilote pro.): tu ne peux par faire grand chose avec un CPL-SEP, juste pouvoir transporter des personnes au dessus des terres émergées en VFR et pouvoir faire une facture



CPL-MEP-IR est plutôt un minimum pour trouver du boulot "pilote"

"Quelque chose d'autre" c'est déjà pas mal: tu dois totaliser un minimum de deux ans d'études "révolues"(en CPGE ou FAC) ou bien être en possession de l'ATPL théorique soit avoir un CPL.



ATPL Théo: Airline Transport Pilot Licence (théorique de la licence de pilote de ligne) qui demande soit un PPL soit un CPL



L'ATPL theo correspond à une formation en "classe" d'une durée moyenne d'un an (dans des écoles spécialisés comme EPAAG) et coûte environ 10 000 euros sans les frais liés à ton logement et autres...Tu as besoin de passer d'abords des tests de maths et Anglais (je ne sais plus si tu dois avoir le bac), avoir un PPL ou CPL



CPL coûte environ 10 000 Euros, à partir du moment où tu possèdes déjà un PPL avec 200 heures de vol...



CPL= Corporate Pilot Licence (licence pilote pro.): tu ne peux pas faire grand chose avec un CPL-SEP, juste pouvoir transporter des personnes au dessus des terres émergées en VFR et pouvoir faire une facture



CPL-MEP-IR avec MCC est plutôt le minimum trouver du boulot "pilote de ligne"



ok merci !

c'est quoi le MMC ?

MCC!



Multi Crew Coordination: C'est un licence pour le pilotage en équipage. Durant laquelle tu apprendras comment réagir en équipe à un problème, comment gérer ton avion à plusieurs....

ok, donc un cpl me de 10 000euros + l'atpl théorique soit 20 000 euro !

ps : je suis collégien, je suis loin des bac ect ... lol mais en 3e je crois qu'on doit shoisir un parcoure "scientifique" .... ??

bon, le mieu c'est de passer par la fac (math sup je crois ????...)



et si j'arive pas a être pilote de ligne, je deverai penser a une "roue de seucour" (un autre métier.. bien sur dans l'aéro ! )



voici mon plan B (lol) :

-faire le BB, puis le PPL (dans mon école de pilotage a lyon bron)

-aprés les 200hdv, faire un cpl-me (9960euros chez cannes aviation, sur un DA42, l'avion de mon rêve ! lol)

-et peut être faire un IF (a) me (13500euros si cpl, a cannes)



mais, le cpl théorique coute combien (car il le faut pour passer le cpl) et le ir théorique ?

vous en pensez quoi ?

et aprés tout ca, je pourais "facilement" trouver du boulout (genre, avion de taxi ect...) ?



Pour l'instant va en seconde général, essaie de faire une S et fait quelques années d'études. Les chances d'entrer à l'ENAC ou AF sont minimes, de l'ordre de 1 à 3 %. Après ces quelques années d'études poursuit vers une formation privée si tu n'es pas prit, il faut que tu saches que la demande d'emploi est très faible en France et qu'il y a environ 1000 (ou 10 000 ) pilotes chomeurs ! Tes études te permettrons d'obtenir un boulot et de pouvoir manger...



La maths supérieur ne se fait pas à la FAC mais dans des Ecoles (pas de primaire bien sûr )! Ce sont des classes pointues qui te préparent aux concours pour ensuite intégrer les grandes écoles Françaises, un très bon niveau dans les matières scientifiques est requis, il faut passer par la S...



Poursuit en parallèle tes activités aéronautiques, passe ton PPL...



Pour le CPL théorique ou IR théorique un bon manuel, quelques heures de "sol" avec un FI te permettent d'avoir la "licence": attention cette licence a un validité dans le temps! (environ 300 euros)



Dans l'aviation il ne faut pas non seulement être déterminé, mais être riche



seulement 1 à 3% !!!



mais si je vais la bah avec le bac s ect... et avec beaucoup d'hdv (en ppl) ca va changer quelque chose ?



et comment fait t-on pour être pilote de "taxi" ou un quelque chose dans ce genre (balade aérien ect...) ? cpl-me , ir-me ? quoi d'autre?

mais le cpl théorique coute combien et dur combien de temp?

Ah oui et aussi,

le cpl théorique ou le IR théorique a une validité de combien d'années ? 1 ou 2 ans ? et on le passe où?



Pour être pilote de ligne, il faut un super bon niveau en anglais*, pour l'IR c'est pareil ? ou un bon niveau suffit largement ?





*Je suis assez bon (environ 14-15/20 de moyenne) en anglais actuellement, j'espère que jusqu'au bac s je serai meilleur pour essayer d'être pilote de ligne .....





EDIT: - J'écris mes messages en français correct (pas d'écriture SMS, ...), Orthographe, accent et majuscule



il va falloir améliorer ton français aussi



Quand je vais au bord des pistes à Blagnac, je suis aterré du faible niveau et du peur d'efforts en Anglais des pilotes français, alors que les Portugais, les Allemands ou les Espagnols font un vrai effort de ne pas parler à la manière de Cantona (joueur de football très célèbre dans les années 90 - Note à l'attention des plus jeunes d'entre nous ). Ils essaient de mettre un bon accent.



Les français ça ressemble plutôt à:

"ir iz Aireu Franceu sri séveun faïveu sixeu, haskingeu foreu landingeu hone runeuwé fortineu are" (here is Air France 3756, asking for landing on runway 14R) ...



ça fait un peu tache.



Mais bonne chance quand même pilote69



Bonjour je voudrais savoir comment financer sa formation pilotes en privée ?

chez Epaag c'est environ 70,000 euro.

Je voudrais savoir comment ont fait ceux qui sont passé par la .



merci

