Un TIPE sur les avions ??

Bonsoir !!

Je viens ici car je suis en CPGE et je doit préparer mon TIPE... Je me suis dit pourquoi pas un truc en rapport avec les avions, j'ai donc fait des recherches et j'en ai tiré... encore plus de question -,- Du coup je viens ici en espérant que quelqu'un pourra "Voler" (LOL... ou pas) à mon secoure Voici donc une liste de question auxquelles répondres et d'affirmations à démentir pour ceux qui ont le temps Les points d'exclamation indiquent une affirmation à confirmer-préciser-nier, les points d'interrogations indiquent une question

1) En vertu du principe de Bernouilli, la pression sous/sur l'aile n'ira pas à la même vitesse, ce qui aura pour effet de créer une variation de pression de l'air sous/sur l'aile, la pression étant plus forte sous l'aile, cela créé un force de portance qui maintient l'avion en l'air !



2) Pourquoi l'air ne va pas à la même vitesse sous/sur l'aile ??

J'ai pensé que c'est à cause du fait que l'air parcours une distance différente dans le même temps, mais ça voudrait dire que 2 particules arrivant en même temps sur l'avant de l'aile (bord d'attaque ?) l'une passant en haut, l'autre en bas, arriveraient en même temps à l'autre bout de l'aile, ce qui est faux...



3)Augmenter la portance d'un avion facilite les changements d'altitude en vol, ce qui permet une économie d'énergie utilisée pour ces changements d'altitude !!!

Si c'est pas le cas, à quoi bon vouloir augmenter la portance ?



4) comment un avion procède pour changer d'altitude ????

Je m'intéresse ici surtout aux phénomènes physiques mis en jeux lors des variations d'altitude et, dans une moindre mesure, aux dispositifs utilisés



Enfin, j'aimerais avoir 2-3 références de livre parlant de tout ce qui est mentionné plus haut histoire de m'intéresser de près à la chose et de savoir de quoi je parle

Comme je l'ai dit, je suis en prépa scientifique, le travail qu'on me demande est un travail de scientifique/ingénieur, donc j'aurais besoin que vos réponses soient axées dans cette optique...



Merci d'avance