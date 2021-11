métier licence CANADA

Bonjour

je suis un ressortissant du Burkina Faso, technicien avion qualifie sur Airbus 320 et travaillant aussi dur Bombardier Q400 dans une compagnie aérienne en Afrique de l'ouest.

J'ai pour projet d'aller vivre au Canada et y exercer min métier . j'ai donc contacte transport Canada pour passer les examens techniques et réglementaires pour l'obtention de la licence TEA avionique.

Quelqu'un peut il me renseigner sur les chances de trouver un emploi après avoir obtenu la licence canadienne ? Étant donne que je suis pas citoyen canadien mais que j'envisage y rester est ce que je pourrai effectuer des démarches d'obtention de permis de travail afin de pouvoir postuler a des offres?

J'ai aussi la possibilité de faire la licence part 66 mais comme j'envisage aller vivre au Canada, voilà pourquoi je ne pense plus la faire, est une bonne idée ?

Merci