Quelle étude faire pour devenir pilote

Bonjour à tous,

Je suis un élève de terminale S et toute la folie de parcoursup m'a fait penser à mon avenir. Depuis mon adolescence, j'ai une passion pour l'aéronautique et j'aimerais devenir pilote. Malheureusement je ne sais pas vraiment quelle filière suivre. J'ai fait quelques recherches et je me dirige vers un diplôme d'ingénieur en 5 ans avec prépa intégrée (notamment à l'IPSA qui propose un double cursus pour devenir pilote). Je pense aussi aux écoles d'ingénieur aérospatial à l'étranger.



Existe-t-il d'autres voies pour atteindre mon but? Quelles sont les meilleures options?

J'avais pensé à l'ENAC mais comme j'ai 14 en maths et 11 en physique (j'ai une prof qui note très dur) dans un bon lycée parisien je ne sais pas si avec parcoursup j'ai mes chances...



Merci d'avance