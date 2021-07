Quels sont les critères pour créer un TAXI aérienne

Bonjour, j'habite au Congo j'aimerais profondément mes renseigner sur la création d'une taxi aérienne pas plus gros... Pour tout vous dire les projets n'est pas en cours mais ça ne dérange quand même pas de me renseignements.

Après quelques recherches j'ai pu constater certaines critères de base, par exemple la taille qui défini l'aéronef ; les nombre de siège qu'il faut ; autonomie plus portance et autres...

Supposons que l'avion soit à 100% électrique même si ça n'a jamais été le cas, c'est à ce moment là que viennent une expérience troublante

ma question est celle-ci: si par exemple l'avion se fait construit par des particuliers moins qualifiés qu'ils font, et pas surtout amateur tout simplement un ASBLqui se donner la possibilité.

Oui bien sûr je ne vous parlez pas d'un avion à turbo propulseuret juste électrique.

Et en finale l'aéronef fonctionne comme il faut ça moindre interruption pendant à peine 30 jours d'essai,

Est-ce que cet avion peut-elle rejoindre l'aéroport ? Je vous parlais d'un modèle comme un Cirrus Vision SF50 100% électrique même si ce n'est pas le cas.

