Chroniques et récits

Aeroweb vous propose maintenant un récit hebdomadaire pour les fêtes.

eolien777 nous a fait le plaisir de publier son histoire (vraie!) sur le site d'Aeroweb : http://www.aeroweb-fr.net/actualites/20 ... x-partie-1

Vous trouverez le prochain épisode en début de semaine prochaine.



Si vous aussi avez un vrai talent d'écriture et aimeriez partager un coup de gueule, une analyse ou un récit, n'hésitez pas à l'envoyer à l'équipe qui se fera un plaisir de le lire et de vous répondre. (Dernière édition le 30 décembre 2009 21:41)

_________________

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward. _________________David -policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!d' Aeroweb-fr.net "Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.