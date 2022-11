Deswik 2022

Most cracked softwares is here to FTP download, pls Ctrl + F to search them.

CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.

Full cracked version, no limit, full function, no termination time.

CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.

Any softwares you need, only need to mail: crdlink#hotmail.com change # into @



SmartPLS Professional 3.3.9 x64

LISREL 11.0.3.14 x64

Nemetschek Allplan 2022.1

Altium Concord Pro 2022 v5.0.1

CGTech VERICUT 9.2.2

Carlson Civil Suite 2022 Build 220120 (x64)

Adobe Substance 3D Designer 12.1.0.5722 win&mac

Adobe Substance 3D Stager v1.2.0.5242

MAMP & MAMP PRO v5.0.5.3998 win&6.6.1 mac

OpenRail Designer CONNECT Edition 2021 Release 2 (10.10.21.0

SIGNMASTER CUT+ARMS

Siemens NX 2023 Build 2801 (NX 2007 Series)

Autodesk Alias Surface 2023 (x64)

SAPIEN PowerShell Studio 2022 v5.8.205 x64

Schlumberger VISTA 2021 x64

TS85 3.0

Magnet AXIOM 5.4.0.26185 x64

Coventor SEMulator3D 8.0 x64

Sim EKB Install 2022_04_04

Siemens Solid Edge 2022 MP5

GeoGebra 6.0.701

Proektsoft Design Expert 2022 v3.6

Proektsoft PSCAD 2022 v3.4.26

3DF Zephyr 6.505

OpenRoads Designer CONNECT Edition 2021 Release 2 Update 10

Autodesk AutoCAD 2023.0.1 (x64)

Dassault Systemes DraftSight Enterprise Plus 2022 SP5

OkMap Desktop 17.4.0

OpenBuildings Designer CONNECT Edition Update 9 v10.09.00.83

Telerik Collection for .NET 2022 R1 SP1

Geneious Prime 2022.1 win&mac

RapidMiner Studio Developer 9.10.7 x64

AnyLogic Professional 8.7.11

CLC Genomics Workbench 21.0.5& 22.0.1

isee systems Stella Architect 1.5.2

ESSS Rocky DEM 22.1.0 x64

MathWorks MATLAB R2022a update1 v9.12 x64 win+mac

Wisej framework 3.0.6

scs2d 3.40I

Tekla Structures 2021 SP8

OpenSite Designer CONNECT Edition 2021 R2 Update 10

PathWave Advanced Design System (ADS) 2022 Update 1.2

Autodesk Alias AutoStudio 2023 (x64)

Precision Mining SPRY v1.6.2.1036

Steelray Project Analyzer 7.11.1

Crosslight PICS3D 2020

Crosslight APSYS 2018&2019

Nikon Camera Control Pro 2.34.2 Win&mac

ContextCapture Editor CONNECT Edition Update 16

Calsep PVTsim Nova 5.3

Arqcom CAD-Earth v7.0.2 for AutoCAD 2018-2022

ContextCapture Update 16 (version 10.16.02.005)

MIDAS CIM + Drafter v150 2022.01

NovAtel Inertial Explorer v8.90

DesignBuilder 7.0.1.004

PaleoScan 2021.2.1 x64

CivilGEO GeoHECHMS 1.0

SimaPro 9.3 Developer Edition

Quicken WillMaker & Trust 2022 v22.5.2754

Artifact Interactive Garden Planner 3.8.21

EMX (Expert Moldbase Extentions) 14.0.1.8 for Creo 8.0

LEGION ModelBuilder & Simulator CONNECT Edition Update 4

PVCAD Mega Bundle 29.1.1

Autodesk InventorCAM Ultimate 2023 (x64)

CatchmentSIM 3.6.1 x64

nTopology 3.18 x64

RCDC CONNECT Edition V11 Update 3 x64

Aspen Technology aspenONE Suite 12.2

Siemens SIMOTION SCOUT TIA 5.4 SP3

Siemens Simatic WinCC v7.5 SP2(x64)

SIEMENS SIMATIC STEP 7 v5.7 Professional 2021.6

STAAD.PRO CONNECT EDITION V22 Update 10 with Course

Altair EDEM Professional 2022.0

Antidote 11 v2.0.2

Stellarium Astronomy Software 0.22.1

X-Ways Forensics v20.5

Serato Studio 1.7.0 x64

Intuit TurboTax Individual 2021 Home & Business R26

FaceGen Artist Pro 3.10 x86&x64

Altair HW FEKO + WinProp 2022.0 x64

Mentor Graphics Calibre 2021.1 Linux

FWSim Fireworks Simulator Pro 3.2.0.23

Altair Flux & FluxMotor 2022.0 x64

Altair Inspire 2022.0

Win_DownHole Seismic V5.1

Web Tapered Portal 2022

Golden Software Voxler 4.6.913

Altium NEXUS 5.4.2 Build 15

Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i (SELECTSeries 3)

Minitab 21.2022.1.1

altium designer 2022 win11 (AD22) 22.4.2 Build 48

Shotgun RV V2022.2

Siemens Simcenter FloTHERM& FloTHERM PCB 2021.2.0

Chaos Vantage 1.7.1 x64

Reason Studios Reason v12.2.5

Adobe Substance 3D Painter 7.4.3 win&mac

Bootstrap Studio Professional 6.0.1

StarUML 5.0.1 win&mac

Syncfusion Essential Studio Enterprise 2021 19.4.0.48

Axure RP 10.0.0.3865

Siemens Star CCM+ 2022.1.1

Creative Edge Software iC3D Suite 6.5.3 win&mac x64

Altair Inspire Mold 2022.0 x64

SolidWorks 2022 SP2.0 Full Premium x64

Altair Inspire PolyFoam 2022.0

NetSarang Xmanager Power Suite 7 Build 0017

Xmanager7&Xshell7&Xftp7 v7.0.0108

Graphisoft Archicad 25 Build 5010win\mac + Cadimage Tools

AVEVA Bocad 3.2

Cloanto Amiga Forever Plus Edition 9.2.18.0

Tekla Structures 2022 SP1 x64

Bentley MicroStation CONNECT Edition Update 16.3

World Creator 3 v2022.2

Altair Inspire Studio & Render 2022.0

Altair Inspire Form 2022.0 x64

Altair SimLab 2022 with Additionals

Altair Inspire Extrude 2022.0 x64

Altair Inspire Cast 2022.0 x64

Altair Activate&Compose&embed 2022

Altair HyperWorks Desktop + Solvers 2022.0 x64

Altair HyperWorks 2022.0 Suite

Thea For SketchUp v3.5.1192.1970 x64(SketchUp 2017-2021)

Altair HWDesktop + Solvers 2022

Bentley RAM 2021&2022+Patch_CNN_CLI_(CL)_x64_11.00.02.20

Altair SimSolid 2022.0 x64

Aquaveo Groundwater Modeling System(GMS)Premium 10.6.3 x64

Altair Flow Simulator 2022.0.0

Tangible Software Solutions 04.2022

Autodesk Fabrication CADmep 2023 x64

Altair Flux 2020.0 Build 1708 x64

CAMWorks 2022 SP1 x64

Leica Cyclone REGISTER 360 2022

PHA-Pro 8.5.1.0

DroneMapper REMOTE EXPERT v1.9.2

Autodesk Revit 2023 (x64)

Autodesk Inventor Nastran 2023 (x64)

CAMWorks WireEDM Pro 2021 SP2 for SolidWorks 2020-2022

Ashampoo Home Design 7.0.0

Autodesk Netfabb Ultimate 2023 R0 (x64)

Autodesk Advance Steel 2023 (x64)

Autodesk Fabrication CAMduct 2023 (x64)

Autodesk Fabrication ESTmep 2023 (x64)

Esko Store Visualizer 22.0.3 (x64)

Esko DeskPack 22.03.26 (x64) for Adobe Illustrator 2022

Esko ArtiosCAD 22.03 Build 2912 x64

Shadows Pro 5.0.9228 x64

Vectorworks 2022 SP3 win&mac

PDF Suite 2021 Professional + OCR 19.0.22.5120

Esko ArtPro + Advanced 22.03

OriginLab OriginPro 2022 v9.10.0 (SR2)

Cadence IC Design Virtuoso 6.1.8 ISR16

OpenPlant PID CONNECT Edition Update 10

Bricsys BricsCAD Ultimate 22.2.03.1 win&mac

Plant 3D Addon for Autodesk AutoCAD 2023&2022.1 x64

Ashampoo 3D CAD Architecture 9.0.0x64

Autodesk Vault Product 2023.0.1

EJ Technologies JProfiler 13.0.2 win&mac

NUMECA FINE&Turbo 17.1

Siemens Simcenter FEMAP 2022.1.2

CAMWorks ShopFloor 2022 SP1 x64

Land Pro 9.0.2 (x64)

SAPIEN Primalscript v8.0.163 x64

EMTP-RV (EMTPWorks) 4.2.1

BricsCAD Ultimate 22.2.03.1 win&mac

MagiCAD 2022 UR-2 for AutoCAD & Revit 2016-2019022-2022

CSI ETABS Ultimate v20.1.0.2822 x64

CSI SAFE Post Tensioning 20.2.0 x64

PathWave EM Design (EmPro) 2022

Lumion 12.3.0 Pro

ETA Dynaform 6.1.3

Geomagic Sculpt 2022.0.34 x64

RAM Connection CONNECT Edition V13 Update 7

RAM Structural System CONNECT Edition Update 17

InventorCAM 2021 SP4 HF2 for Autodesk Inventor 2018-2022

InnovMetric PolyWorks Metrology Suite 2021

GameMaker Studio Ultimate 2 v2022.3.0.624

AVL Simulation Suite 2021 R2 Build 115 x64

Siemens NX 2000 Build 3701(NX 1980 Series)

RAM Elements CONNECT Edition V16 Update 6

RAM Concept CONNECT Edition V8 Update 3

Geomagic Freeform Plus 2022.0.34 x64

STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition V9 Update 7

ProStructures CONNECT Edition Update 6

AWR Design Environment with Analyst 16.02R

DS CATIA P3 V5-6R2019 SP6 HF11

ARCHline.XP 2022 v220307 Build 444 (x64)

MedCalc 20.1.4

OpenPlant Isometrics Manager CONNECT Edition V10 Update 10

OpenBridge Designer CONNECT Edition 2021 R2 (10.10.20.034

SAP PowerDesigner 16.7.5.0 SP05 (x64) (x64)

CLO Standalone 6.2.430 win&mac

Altair FEKO 2021.2 Linux64

PLAXIS LE CONNECT Edition V21 Update 4 (21.04.00.80)

Intel Quartus Prime Pro 21.4.0.67 Suite

SDS&2 2020 Detailing

Dnv nauticus hull rule check 2022

Cadence SPB Allegro and OrCAD 2021.1 v17.40.028-2019

Synopsys PrimeSim HSPICE S-2021.09

progeCAD 2022 Professional 22.0.8.7

COMET 3

PlanSwift Pro Metric 10.3.0.56

Schlumberger INTERSECT 2021.3 x64

Graitec Archiwizard 2022.1.2 v10.1.2 (x64)

NCG CAM v18.0.10

Enfocus PitStop Pro 2021 v21.1.1323515 win&mac

DS CATIA P3 V5-6R2020 SP5 HF2

Gocad mining suite 2021

Leica Cyclone 2022.0.0 x64

EVS2020 pro v2020.5

Schlumberger Hydro GeoAnalyst Plus(HGA+)v10.0

Waterloo Visual MODFLOW Flex 2022 v8.0

Gohfer 9.2

ESI VA ONE 2021.5 x64

Nevercenter Silo 2021.5

Prepar3D Academic&Professional Plus VV5.3 Hotfix 2

LiraLand Monomakh-CAD 2016 R3

FIFTY2 PreonLab 5.1.4

Maplesoft Maple 2022.0.1

TreeAge Pro Healthcare 2022 R1

Geometric DFMPro 9.1.0.2044 x64 for NX 1926-1953-1980-2007

SCIEX ChemoView 2.0.4

ANSYS Products 2022 R1 win&Linux

Geoplat AI 21.03 x64

Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.11

HyperSizer Pro&Express 7.3.24 x64

Siemens Simcenter MAGNET Suite 2021.1

TECHSOFT mb AEC Ing + 2017.051

TUFLOW Classic&HPC 2020-10-AB

SeisImager 2022

RockWare RockWorks 2022.1.31

DIgSILENT PowerFactory 2022

Geometric NestingWorks 2022 SP0 x64 for SolidWorks 2022

Schlumberger Flaresim 2021.2.55

MIDAS SoilWorks 2021 v5.6.0 Korean

Veeam Backup & Replication Enterprise Plus 11.0.1.1261 P2022

CSI Bridge Advanced with Rating v24.0.0 build 1862

PTC Mathcad Prime 8.0.0.0

intrepid 6.2

LSTC LS-DYNA MPP R13.0.0 win&linux x64

Lantek 2.7 for Windows 10

Siemens Simcenter FloTHERM XT 2021.2

R&B SplitWorks 2020 SP0 for SolidWorks 2019-2021 x64

R&B MoldWorks 2020 SP2 for SolidWorks 2015-2022

Embarcadero RAD Studio 11 v28.0.44500.8973

Schrodinger Suites 2021-3

RCDC FE CONNECT Edition V4 Update 1

3D-Radar Examiner 3

CSI SAP2000 v24.0.0 build 1862

AFT xStream 1.0.1101 Build 2021.06.15

WAsP Suite 2022

Datamine Discover 2021 Build 21.1.281 x64

Advanced Logic Technology WellCAD v5.5

ZondGM2D

Trimble Tekla Structural Design Suite 2022

MecSoft VisualCAD&CAM Premium 2022

DS SIMULIA Antenna Magus Professional 2022.3 v12.3.0

Certara Phoenix WinNonlin 8.3.4

BeamworX Autoclean 2021.3.1.0

Orica SHOTPlus Professional 5.7.4.4

Altium Concord Pro 2021 v4.1.3.3 x64

Jeppesen Cycle DVD 2206 Full World

Lightburn 1.1.03

DS CATIA Composer R2022 HF3 x64

Sonnet Suites Professional 17.56

Orange Technologies CADPIPE Gen2 v3.1

EFICAD SWOOD 2021 SP4.2 for SOLIDWORKS 2010-2021 x64

CSI CSiPlant 7.1.0 build 1071 x64

Wing Helper 1.5.0

Altium CERN Library 2021.12

Geometric NestingWorks 2021 SP2 for SolidWorks 2020-2022

CorelCAD 2021.5 Build 21.2.1.3523

Qlucore Omics Explorer 3.7

Serif Affinity Publisher 1.10.5.1342

Adobe Substance 3D Sampler v3.2.1 win&mac

IDEA StatiCa v21.1.4.1568

Room arranger v9.6.1.624

Encom UBC GIF Suite 5

Datamine PixPro 1.6.1

MathWorks MATLAB R2021b v9.11.0.1873467 Update 3 win&mac&Lin

Safe Software FME Server 2019.2.1

Steinberg Spectralayers Pro 8.0.20 x64

ESRI ArcGIS Pro v2.8.6

Keysight Genesys 2020 x64

Cisco Packet Tracer 8.1.0.0722 Windows& 7.2.1 Linux

Comprehensive meta-analysis (CMA) v3.7z

SolidCAMCAD 2021 SP4 HF1 Standalone

IBM SPSS Statistics (SPSS27) V27.0.1 IF023

Nevercenter Milo 2022.00

CFTurbo 2021 R2.2.72

Tecplot 360 EX + Chorus R2 2021.2.1.9698 Win&Linux&mac

Synopsys Verdi vQ-2020.03-SP2 Linux

Autodesk Fabrication ESTmep 2022

Autodesk Fabrication CADmep 2022 x64

Autodesk Fabrication CAMduct 2022

Geomagic Control X 2020.1.1

DownStream CAM350 & DFMStream 14.6 & BluePrint-PCB 6.6 Build

Cambridge Structural Database 2018.8

CSoft RasterDesk Pro v22.0.3633

ANSYS 2022 R1 nCode DesignLife x64

ZondST2D 6.0

DownStream Products 2021 (14.6.1855)

Scan2CAD 10.4.12

Lira Soft Lira v10.10 R2.4 build 18.12.2020x64

AVEVA PRO&II Process Engineering 2021

Adobe Premiere Elements 2022.2

NI TestStand 2020 v20.0.0

Safe Software FME Desktop 2019.2.1 Build 19813

OpenRoads ConceptStation CONNECT Edition Update 14

Live Home 3D Pro 4.3.1 win+Mac

OxMetrics 7.2

Cadence Design Systems Analysis Sigrity 2022.1

CSoft Spotlight Pro v22.0.1746 x32 x64

Nero Platinum Suite 2021 v23.0.1010

Trimble Inpho Photogrammetry 11.0.7

Intergraph SmartPlant Instrumentation 2013

DNAMAN X (DNAMAN 10)10.0.2.128

SoftGenetics NextGENe 2.4.3

Schlumberger Drillbench 2016.3.1

ARM Development Studio 2021.2

Leica CloudWorx For AutoCAD 2022.0

Cyclone 3DR 2022

Siemens Simcenter FloEFD 2022.1.0 v5572 for Simcenter3D

Siemens Simcenter FloEFD 2021.2.1 v5446

ESI NOVAFEM 2021.0 x64

Tecplot Focus 2021 R2 v2021.2.1.9698 (x64) Win&Linux&mac

QPS Qimera 2.4.5

LiraLand LIRA-SAPR 2020 R3.1

Kameleon FireEx KFX 3.4.9

Koch-Glitsch KG-TOWER v5.4.3

OpenRail Overhead Line Designer CONNECT Edition 2021 R1

Appsforlife Boxshot 5 Ultimate 5.4.2

PointWise 18.5 R2

skillCAD 4.3C2

Arturia Analog Lab 5.4.7

ESI FOAM-X 2021.0

IBM SPSS Statistics 26.0 FP001 IF017

DAZ Studio Pro Edition 4.20.0.2

ESI NOVA 2021.0

Altova MissionKit & Authentic Enterprise 2022

ESI VA ONE Pass-by-Noise Modeler 2020.0

BETA-CAE Systems 21.1.6 x64

Wolfram Mathematica 13.0.1

Eriksson Technologies Beam v2.2.6

SeaApple Aquarium Lab 2022.0.0

The Foundry Mari 5.0v2

ESI PAM-STAMP 2021.0.1

CrystalMaker 10.7.1.300 x64 + SingleCrystal 4.1

StructurePoint spColumn 7.00 x64

PolyBoard Pro-PP 7.07q

MathType 7.4.10.53

Deswik Suite 2022

Aurel Systems CADSIM Plus 3.2.2

JRiver Media Center 28.0.106 x64

XPRAFTS 2018.1.3

CSoft Magma-Computer SPDS Graphics & metal Structures 2021

JMAG-Designer 18.1 x64

Truncad 2021.4

IBM SPSS Statistics 25.0 FP002 IF017 Win&Mac

Siemens Mastertrim 15.2.1

Metronic 8.0.35

iTwin Analytical Synchronizer CONNECT Edition V12 Update 1

Four Dimension Technologies CADPower v22.23

ESI ProCAST 2021.5 Suite

Autodesk Inventor Pro 2021.4 x64

OptiNest Pro-Plus 2.32a

RockWare LogPlot 8.0 Revision 2022.1.31

DDS FEMtools 4.2

CGG GeoSoftware Suite 11.0.1

SIGERSHADERS XS Material Presets Studio 3.4.0

MathWave Technologies EasyFit v5.6

OpenFlows WaterGEMS CONNECT Edition Update 3.5

GeoStudio v2021.4

Mecway 14.0

Derivative TouchDesigner Pro 2021.16410

Aldec ALINT-PRO 2021.09

HYPACK 2022 v1.22

PVsyst 7.2.11 Professional

CAMWorks 2021 Plus SP4 for SolidWorks 2021

HxGN MinePlan 3D (MineSight) 2019 Release 1 v15.4 x64

DS SIMULIA CST STUDIO SUITE 2021.05 SP5

CAMWorks ShopFloor 2021 Plus SP4 x64

CAMWorks ShopFloor 2021 SP5

Bentley OpenFlows WaterCAD CONNECT Edition Update 3.5

Futuremark 3DMark Professional 2.22.7336

Siemens FiberSIM 17.1.2 for Catia5-Creo-NX

RadiAnt DICOM Viewer 2021.2.2

Geometric GeomCaliper 2.9.1 Suite

modri planet d.o.o.3Dsurvey v2.15

Sigmadyne SigFit 2020R1f

DotSoft MapWorks v10.1.0.0

DotSoft C3DTools v10.1.0.0

midas GTS NX 2022 R1

midas FEA NX 2022 v1.1

Autodesk Revit 2022.1.2 Win x64

DotSoft ToolPac 21.0.1.0

Mastercam 2022 3.1 (24.0.24863.0)+ for SOLIDWORKS

ANSYS EMA3D Cable 2022 R1 x64

Plexim PLECS Standalone 4.5.6 x64

Schlumberger OLGA 2021.1

Nemetschek SCIA Engineer 21.1

OpenFlows Hammer CONNECT Edition Update 3.5 (10.03.05.05)

Semiconductor Test System Development Software 21.0

NI Systemlink 2021 R3.1

midas GeoXD 2020 V1.1

Comsol Multiphysics 6.0 Build 318

Edificius 3D Architectural BIM Design 14.0.8.29260

FunctionBay RecurDyn V9R5 BN9509

GLand V9.0

Paragon APFS for Windows 2.1.97

midas nGen 2022 v2.2 x64

Cadence INCISIVE version 15.20.001 Linux

ANSYS SpaceClaim 2022 R1

Stimulsoft Reports v2022.1.1 win&mac

Strand7 R3.1.1 + WebNotes R3 patch

Siemens Simcenter FloEFD 2022.1.0 v5572 for Siemens NX

ANSYS Rocky 2021R2.2 v21.2.2 x64

midas Gen 2021 v3.1

Cell Illustrator Professional 5.0

midas Design+ 2021 v3.1

Applied Imagery Quick Terrain Modeller v8.3.1 build 82752

Polysun 11.2

xsite 3.0 (300_56)

ANSYS Motor-CAD 15.1.2

AGI Systems Tool Kit (STK) 11.6

Leica Infinity 3.6.1

Leica GeoMoS (Analyzer+Monitor)7.3.1

IK Multimedia AmpliTube 5.3.0B

HP 3D Scan Pro v5.6.0

PulsimSuite 2.2.6 x64

NVivo Plus Release 1.6 v20.6.0.1121 x64

midas Civil 2022 v1.2

DPT ThinkDesign 2019.1

Tekla Structural Designer 2021 SP4.1 v21.4.1.2

Tekla Structural Design Suite 2021 SP4.1

EPLAN Smart Wiring 2022.0

StrategyQuant X Pro Build 135(Full license)

Siemens Star CCM+ 2021.3.1 R8

OpenFlows SewerGEMS CONNECT Edition Update 3.4 (10.03.04.53)

SOFiSTiK Analysis + Design 2022 SP 2022-2 Build 556

TerrSet 2020 v19.0.6

SAS JMP Statistical Discovery 16.2 PRO win&mac

HVAC Solution Professional 2021.6.11

HYPACK 2021 v21.3

BOSfluids 6.1

SOFiSTiK SOFiCAD 2022 SP 2022-2 for Autodesk AutoCAD 2022

SOFiSTiK 2022 SP 2022-2 Build 558 x64

EPLAN Electric P8 v2022.0 Build 17561

3DQuickPress 6.3.3

AutoPIPE CONNECT Edition V12 Update 7 (12.07.00.346)

MicroStation PowerDraft CONNECT Edition Update 16.2

Schlumberger AquaChem 10 build 18.21.528.1

Lindo Lingo v18.0.44 x64

Home Designer Professional 2022 v23.3.0.8

Chief Architect Premier X13 v23.3.0.81 x64 win&mac

3DQuickForm v3.4.1 for SolidWorks 2009

ARCHLine.XP 2021 v211029 Build 444

OpenFlows StormCAD CONNECT Edition Update 3.4

midas NFX 2021 R2 Build 2021.11.01 x64

Cadaplus APLUS v21.113

RL CAD Services PlatenSheet V4.12.12e

OpenFlows SewerCAD CONNECT Edition Update 3.4 patch

Trimble Tekla Structures 2020 SP11 (x64)

Skyline TerraBuilder Enterprise 7.0.0.707

HiPC Beta v5.1.10.212

Gemcom Whittle 4.5.1

Maverick Studio 2021.6

Safe FME Desktop 2022.0

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition Update 14

Altair(solidThinking)Inspire Suite 2021-12-28

Mentor Graphics Calibre 2020.3 Linux

StructurePoint spMats 8.12

XshellPlus 7.0.0013

Caterpillar Electronic Technician ET 2021c

HSK Weldassistant 8.2.10

CSI CSiXCAD 19.1.0 Build 0148

STEAG EBSILON Pro 13.02

SeismoSoft Seismo Suite 2022.1.10

Mentor Graphics HDL Designer Series (HDS) 2021.1

GoldSim Technology Group GoldSim 12.1.1

Intel OneApi Toolkits 2022.1">Intel OneApi Toolkits 2022.1

Hot Door CADtools 13.1.0 for Adobe Illustrator

CADprofi 2022.05

Nissan DataScan I v.1.63

Envirosim Biowin 6.2.5

PVCase v2.1.3 for AutoCAD

OpenFlows CivilStorm CONNECT Edition Update 3.4 (10.03.04.53

Halliburton Landmark Engineer’s Desktop (EDT) 5000.14.0

HydroComp NavCad Premium 2021

MAXSURF CONNECT Edition V23 Update 4

Geoplat AI 21.0

CivilGEO GeoHECRAS 3.1

Cadence Spectre 20.10.068

IDERA ER&Studio Data Architect 19.1.1 Build 12090

Passware Kit Forensic 2021.2.1

PerkinElmer ChemOffice Suite 2020 v20.1.1.125

ContextCapture Center CONNECT Edition Update 19 v10.19.0.122

AutoSPRINK Platinum 2019 v15.1.25

EPLAN Fluid v2022.0.3.17561

Tesseral Technologies Tesseral Pro 5.1.4c

Autodesk HSMWorks Ultimate 2022.3

Entity framework Profiler 6.0 Build 6030

GraphPad Prism 9.3.1.471 win& mac

LARS Bridge CONNECT Edition V20 Update 2

Infragistics Ultimate 2021.2

EPLAN Pro Panel v2022.0.3.17561 x64

Siemens PLM Teamcenter 12.1 v20181121.00 x64

Mentor Questa Formal 2021.1

Schlumberger OilField Manager OFM 2021

Wolfram SystemModeler 13.0.0 x64

E-On Vue and PlantFactory 2021.2 Build 7008031

Mentor Graphics PADS VX.2.10 Update 1

EPLAN Fluid 2022.0

Schlumberger OMNI 3D 2020.000

Golden Software Grapher v19.1.288

OpenCities Map Ultimate CONNECT Edition Update 16 (10.16.00

Synopsys HSPICE vQ-2020.03-SP1

Oasys Suite 17.1 x64

Leica Infinity 3.6 x64

CSS Civil Site Design Plus 22.10 Standalone&for Civil 3D 202

FTI FormingSuite 2021.0.3 Build 31641.1

Datamine Studio OP 2.6.40

Pixyz Studio 2020.2.2.18

StruSoft FEM-Design Suite 19.00.006

Siemens HEEDS MDO 2021.2.0

Intelligent Light FieldView 20.0

Megatech MegaCAD 3D 2016

DPlot 2.3.4.4

FEI Amira 6.0.1

Rizom-Lab RizomUV Real Space & Virtual Space 2022.0.11

MOSES CONNECT Edition V12 Update 4 x64

Applied Flow Technology Fathom 12.0.1100 Build 2021.11.05

Hypertherm ProNest 2021 v14.0.2.7521

Civil Survey Solutions Civil Site Design 22.10

Siemens Simcenter STAR-CD 2019.1.2 (4.32.000)

Applied Flow Technology Arrow v8.0.1122 build 2021.10.18

DS BIOVIA Materials Studio 2020 v20.1.0.2728

Nevercenter Milo 2021.40 x64

Mentor Graphics HDL Designer Series (HDS) 2019.4

Bentley OpenCities Map Advanced CONNECT Edition Update 16

AFT Impulse 8 Build 8.0.1120 build 2021.11.02

ANSYS SpaceClaim 2021 R1 x64

ANSYS EMA3D Cable 2021 R1

Autodesk Moldflow Adviser 2021 & Insight & Synergy 2021.2 x6

Micrographics Duct Pro v8.0.1.0 for Autodesk Inventor 2017-2

Bentley LumenRT Connect Edition V16 Update 16 v16.16.44.12

PTC Mathcad Prime 7.0.0.0

Autodesk MotionBuilder 2022 x64

PostSharp 6.3.11 Enterprise

OpenFlows WaterOPS CONNECT Edition Update 3

scriptcase v9.6.014

Treestar FlowJo 10.8.1

DNV GL Phast Safeti 8.6

SYNCHRO 4D 2021.2 Pro CONNECT Edition (06.04.02.01)

Cadence Design Systems Analysis Sigrity 2021.1.10.200

OpenFlows SewerOPS CONNECT Edition Update 3.4

WinCan VX 1.2021.10.2

Applied Flow Technology xStream 1.0.1107 build 2021.11.16

Hydromantis GPS-X 8.0.1&Toxchem &CapdetWorks&WatPro 4.0

Automate Premium&Enterprise 11.6.10.49 x64

LumenRT CONNECT Edition Update 16 (16.16.44.12)

Embird Studio 2017 Build 10.24

Altium Designer 21.9.2 Build 33

DS SIMULIA Suite 2021HF9 Update

Maplesoft Maple 2021.2

GrafCet Studio Pro 2.5.0.1

Bentley Descartes CONNECT Edition 16 build 10.16.00.15

Topodrone TOPOSETTER v1.0.2.0&TOPOSETTER P4RTK v1.0.2.2

CSI CSiPlant 6.2.0 build 785

SACS CONNECT Edition V15 Update 1

Fritz 18.0

AutoPIPE Vessel CONNECT Edition V42 Update 3

MobaXterm 21.5 Professional

TICRA Tools 20.0

Silicon Frontline R3D&Ethan&P2P&ESRA&F3D 2019.1 Linux

Radan7.4

Tecplot RS 2021 R1 Update1 win&linux

RAM SBeam CONNECT Edition V7 (07.00.00.111)

ADAPT-Builder 2019.2

GEOVIA Surpac 7.2.2022.0 x64

TraCeo Autofluid v10c18

Reallusion iClone 3DXchange 7.8.5111.1 Pipeline x64

ViewCompanion Premium 13.14

Mindjet MindManager 2022 v22.0.273

Kodak Preps 9.0.3 Build 122

Tensor Research Encom ModelVision 17.5

Mimics Innovation Suite 24 with 3-Matic 16

DHI FEFLOW v7.2

Alteryx Designer 2021.3.1

DipTrace 4.2.0.1

Schlumberger Petrel 2020.3

Gexcon Shell FRED v7.1.1

DNV Synergi Pipeline Simulator v10.4.0

EVS(Earth Volumetric Studio)pro v2020.5

QuakeManager Advanced 2.0 x64

Itasca Griddle 2.00.12 for Rhinoceros 5.x&6.x&7.x 2021

Schlumberger PetroMod 2020.1

Cyberlink PerfectCam Premium 2.3.4710.0

SoftGenetics Mutation Surveyor 5.1.2

dhi Mike zero 2021.1

TICRA GRASP 10.3 &CHAMP 3.2.0 &POS 6.2.1

Schlumberger Techlog 2021.1.1 x64

ITASCA 3DEC 7.2

Itasca FLAC3D 7.00.142

Complete Dynamics Master Edition 20.10

CYMCAP 8.0 Rev 2

Cervenka Consulting ATENA 5.7.0p

DesignSense GeoTools v22.23

Nemetschek FRILO 2021.1

DecisionTools Suite Industrial 8.2

Mician uWave Wizard 2020 v9.0.0.142

Cadence Quantus 19.10.000

CST STUDIO SUITE 2019 Linux

Arena Simulation 16.1 x64

Autodesk Powermill Ultimate 2022.1.0

Chessbase 16 v16.11

COSMOlogic COSMOthermX 18.0.1

Tower Numerics tnxTower 8.0.7.4

Aquaveo SMS Premium 13.0.10

Siemens Simcenter Flomaster 2021.1

DP TECHNOLOGY ESPRIT 2020 R1

Stimulsoft Reports Suite 2021.4.2

Cadence INNOVUS v18.10.000

XMind 2021 11.1.2

Proteus Professional 8.13 SP0 Build 31525

SFTC DEFORM-2D&3D PREMIER 11.0

Lumion Pro 11.5

Cadence CONFORMAL 19.10.100

Thunderhead Engineering Pathfinder 2021.3.0901

Thunderhead PyroSim 2021.3.0901

Oasys MassMotion 10.5

DNVGL Sesam HydroD 6.0.0-11 x64

ProtaStructure Suite Enterprise 2021 v5.1.252

opendtect 6.6

LuBan 3D 15.10.2021

Altair SimSolid 2021.1.1

Siemens Simcenter Amesim 2021.1.0

CSiCOL 10.1.0 build 1073

Intuit Quicken 2017 Deluxe 26.1.1.5 R1

ThinkGeo Map Suite Desktop Edition 7.0

Mentor Graphics PADS Pro VX2.8 Update 8

XPRAFTS 2018.1.3

IQSTAR 1.2 x64

ODEON 16.08 Combined

DS SIMULIA Antenna Magus Professional 2021.5 v11.5.0

Mentor Graphics HyperLynx VX.2.10

NCSS PASS Professional 2021 v21.0.3

DNV GL Genie v8.2

Layout Editor 20211015

Raceway and Cable Management CONNECT Edition Update 9 V10

Bentley OpenPlant CONNECT Edition Update 9

EPLAN Harness proD 2.9

eDrawings Pro Suite Revision 2021-10-22

RFD tNavigator v18.1.1589 portable

Thermoflow 21.0

CEI EnSight Gold 10.2.3c

Siemens Simcenter FEMAP 2021.2 MP2

NUMECA FINE & Open 10.1

CSiXRevit 2022.1

Vensim PLE 7.3.5 & DSS 6.4E

3DCS Variation Analyst MultiCAD 7.6.0.1

3DCS Variation Analyst 7.7.0.1 for NX&CATIA&Creo&SolidWorks

Factory Factory I&O Ultimate 2.2.2

Exelis ENVI v5.3.1 IDL v8.5 LiDAR v5.3.1 SARscape

Keysight IC-CAP 2020.2 win&liux

metalix cncKad 16.4.325

Automation Studio Professional Edition 7.0.0.10038 Build SR0

ESTECO modeFRONTIER 2020r3 x64

DNV Nauticus Machinery 14.4.0

oli esp flowsheet 10.0

oli studio 10.0

gs+ 10.0

Valentin Software TSOL 2021 R3

Valentin PVSOL premium 2021 R8

FARO SCENE 2019.0.0.1457 x64

DICAD Strakon Premium 2020.3.2 x64

Valentin GeoTSOL 2021 R1

Bentley AutoPLANT Plant Design V8i SS3 v8.11.11.113

CGG HampsonRussell Suite (HRS) 10.6

StataCorp Stata 17.0 x64

IHS Harmony Enterprise 2021.1 v21.1

3DCoat 2021.62

NetSupport School 14.00.0000

CSoft WiseImage Pro 21.0.1720.1842

Altair EDEM Professional 2021.2

KBC Petro-SIM and the SIM Reactor Suite 7.2

NCSS PASS Professional 2020 v20.0.6

Honeywell Uniformance Asset Sentinel 520

NUMECA HEXPRESS & Hybrid 10.1

Mindjet MindManager 2021 v21.1.231

Siemens Simcenter Testlab 2021.1.0

SnapGene 5.3.1 Mac

Materialise Mimics Innovation Suite 21.0

OpenPlant Modeler CONNECT Edition V10 Update 9

DesignSense CADPower 22.23

SQLDirect 6.5.2 Source (Alexandria Adapted) + 6.5.1 for D5-X

FreeCAD 0.19.2

Inescop Sole 3D v3.0.0.0 for Rhino

CAD Masters CMI Tools for Civil 3D for 2021

Antidote 10 v6.3

ECU Test System Software Suite 21.1.1

CADprofi 2021.15 Build 211005

DFMPro 5.2.1.5012 for Creo Parametric 1.0-2.0&3.0&4.0

IRISmart Security 11.0.10.160

Neostampa 10.4

Photoprint 19

ColorGATE 10

cadlink signlab 10

sai flexisign pro 10.5.2

Ergosoft PosterPrint 14

efi fiery xf 6.

efi colorproof xf 6.5

colorgate production server 20.00

carel 1tool 2.6.46

cgs oris flex pack web 3.3

led wizard 7.1

studiorip xf version 4.1.124

data m copra rf 2013 sr2

colorlogic copra zepra 6.1

sai enroute 5.1

melco designshop v9 pro

tajima DG&ML BY PULSE 15.1

Rebarcad 9.09

neotextil 8.1.1

X-rite inkformulation manufacturer 6.41

gravograph gravostyle 6.0

GMG COLORPROOF FlexoProof 5.4.2

x-ritecolor mater 8.9.6

flexisign photoprint 19

petrel 2020.5

virtuallab 7.6

zemax 2021.3

geostudio 2021.4

olga 2021

concepts nrec 8.6 suite

anybody modeling system 7.3.4

cast-designer 7.4

dnv phast 8.6

FRACpro 2021

JKTech JKSimMet 5.3.21

aquaveo sms 13.0

tasking tricore vx 4.3r3

frnc-5pc v9.1

Rsoft 2019

DVT eclipse dvt kit 20.1.31e411

limitstate geo 3.5

quick terrain modeler 8.2

PDM analysis scorg 5.1

Rocscience RS3

Rocscience RS2

CADWIND 9.0

Maptek vulcan 2021.5 x64

globe claritas 7.2.1

interactive petrophysics IP 4.7 2021

pscad 5.0

schlumberger OMNI 3D 2020

schlumberger techlog 2021.1.1

petrel 2021 eclipse 2021 visage 2021

intersect 2021 kinetix 2021

traptester 7.105 2020

cymcap 8.0 rev2

ametank 13.9.25 x64

openflow suite 2021

IMOSS 3.4

NETOOL 5000.0.4.2

DIGSILENT PowerFactory 2022

inertial explorer 8.9.4416

pipesim 2021

kappa workstation 5.4

emeraude 5.4

geolog 2021

dyrobes beperf rotor v13

visual slope v7.0

datacolor match pigment 2020

DIFFSYS

PIX4D 4.5.6 update

caldera 13.0

RISCAN PRO 2.14.1

3dreshaper 2021

pointcab 3.9

undet for cad

quantumATK 2021

sonarwiz 6.0

insul 9.0

meastro3d

dolphin imaging

sum3d millbox 2020

VPIphotonics 11.1

digimat 2021

speos 2021

shipflow 6.2

truegrid 4.0.2

flow 3d cast 5.1 2020

doemaster gratingmaster

uc&winroad 14.0

fuzor2022-vdc

earth volumetric studio (evs) 2022.9

PCSWMM professional 2022

ICM infoworks ICM 10.5

ctech-evs 2022.9

kappa workstation 5.30.01a

kongsberg ledaflow 2.5

zond software

parkseis 3.0

visual modflow flex 6.1 x64

flaresim 6.0.0.64

ipm 11 x64

fracpro 10.9.41

winglink 2.21

slb ofm 2022.1

oil esp flowsheet 10.0

tableau 19.4 x64

geostudio 2022

aft impulse 7.0

ihs subpump 2022 v1.0

ubc gif 5.0

tesseral pro 5.1.0

geomodeller 4.0.7

xsens mvn analyze 3d 2022.2

rocscience RS2 phase2 2022

rocscience Rocfall 2022

rocscience slide3 2022

camtool 15.1

midas civil 2022

midas gen 2022

midas xd 2022

midas gts nx 2022

midas fea 2022

midas civildesigner 2022

midas smartBDS 2022

midas building 2022

midas soilworks 2022

midas meshfree 2022

midas NFX 2022

cerec stl import 5.1

rational DMis 7.1

calypso 2022

concepts NREC 8.5.10

weto AG viskon

ADT turbodesign suite 5.0

RISA-3D 2022

CARIS HIPS V10.0.2

neostampa 8.6.3

GMG colorproof flexoproof 5.4.2

colorlogic colorant 5.0.1

type3 v10 gravograph gravostyl

CGS ORIS FLEX PACK WEB 3.3

colorlogic zepra 6.1

led wizard 7.1

photoprint server pro 10.5.2

studioRIP XF version 4.1.124

colorgate productionserver 10

cadlink signlab 10.0

minesight 2022 x64

sigmanest x1

cadwin 2006

lumenRT pro 14

ps brcm 2022

landmark R5000.10

petrel visage

icam icampost v21

rsoft 2022.12

lighttools 8.7

speos caa 2022

vpiphotonics design 9.8

code v11.2

GSSI RADAN 7.5

uasmaster 9.2.1

dyrobes beperf & rotor v13

halcon 18.11

strand release R2.4.6

biowin 6.0

isograph reliability workbench 14.0

jmp pro 14.3

pix4d 4.5.6

faro scense 2022.0

zonge scs2d

n-ncs work station 4.0.7

emit maxwell

tnxtower 6.0

perform 3d v7.0

cdegs 15.4

midcad 2022

esko artioscad 18.01

ekahau pro 10.1

airmagnet survey pro 9.2.2

netscout airmagnet wifi analyzer pro 11.3

infovista planet 7.1

fluke networks airmagnet

vaps suite

microcap 10.0

simsci proii v10

dartfish express

salford predictive modeler 8.2

caeses-ffw 4.3.1

AMIQ DVT Eclipse IDE 20.1.4 Win&Linux

Concept GateVision&SpiceVision&StarVision&RTLVision 6.12.8

Leica CloudWorx 2022 for SOLIDWORKS 2022-2022

Leica CloudWorx for BricsCAD 2022-2022

Leica Cyclone REGISTER 360 2022 x64

Leica CloudWorx For Revit 2022-2022

Leica Cyclone 2022 x64

Leica Cyclone 3DR 19.1.6 x64

AFT Fathom 11.0

Leica CloudWorx 2022.0 for MicroStation CONNECT Edition

Leica CloudWorx for AutoCAD 2022-2022

Leica IMS Man360 3.1 x64

Leica HxMap 2.6.2

Materialise Magics 24.01 x64

DNV Sesam Marine(SIMA&Simo&Riflex) 2022 x64

Schlumberger OiIField Manager OFM 2022.1

Leica HxGN MinePlan (ex.Mintec MineSight) 2022R4 v15.6-2 x64

Simpleware 2022.12 x64

Aquaveo Surface-water Modeling System 13.0.11 x64

Schlumberger OLGA 2022.1 x64

Schlumberger PIPESIM 2022.3 x64

Aquaveo Watershed Modeling System 11.0.4 x64

ETA Dynaform 6.0 x64

Datamine (ex.Encom) Discover 2022.v20.2.53 x64

Integrand EMX 5.7.0 For Cadence IC 06.18 Linux64

ITASCA UDEC 7.00.37 x64

DS(ex.Cobham) SIMULIA Opera 2022 SP1 x64

DS CST STUDIO SUITE 2022 SP1 x64

Datamine MineTrust 2.26.32 x64

Datamine Studio UG&EPS&SOT&AEGIS x64

Datamine Studio EM 2.4.44 x64

Datamine Studio RM&Strat3D&Ore Controller x64

Kelton Flocalc.net&UncertaintyPlus.net 1.8

Keysight ADS&EMPro&Genesys&SystemVue 2022 Linux64

Keysight IC-CAP&MBP&MQA&WaferPro Express 2022-2022 Linux64

DesignBuilder 6.1.3

FIFTY2 PreonLab 4.0

Softbits Flaresim 5.3.1

AVEVA Marine 12.1 SP5

AVEVA PDMS 12.1 SP5

MAXQDA Analytics Pro 2022 R20.0

DS Antenna Magus 2022 v10.1 x64

Trimble Inpho UASMaster 9.2.2 x64

Trimble Inpho Photogrammetry 9.2.2 x64

Vibrant MEscope Visual STN 2022 v19.12 x64

DDS FEMtools 4.1.1 x64

PointCab 3D-Pro 3.9 RO x64

Datamine Fusion&Sirovision&CCLAS

pycharm Professional 2022.3

Facegen Artist 3.2

Eliis PaleoScan 2022.1.2 x64

Neuraloq Desktop 2022.09

NeuraMap 2022.9

Datamine Studio OP&NPV Scheduler&DataBlast x64

Trimble Business Center 5.20 With UASMaster 9.2 x64 FULL

6sigmaET R14

Spectra Precision Survey Office 5.10 x64

ExactFlat 1.7.0 For Rhino 6.10 x64

GeoSLAM Draw 2.0 R2 x64

IHS QUE$TOR 2022 03

MicroSurvey EmbeddedCAD 2022 v20.0.6 Premium

MicroSurvey CAD 2022 v20.0.6.460 Studio x64

NovAtel Waypoint Inertial Explorer 8.8

Optenni Lab 4.3 x64

Cadence Products Suite 2022-2022

Cast WYSIWYG light design R40

DHI FEFLOW 7.202 x64

Synopsys Common License Generate Tool 2022 Win&Linux

Leica Infinity 3.3.0 x64

Chemical Computing Group MOE (Molecular Operating Environment) 2022

AVEVA Engineering 15.1

Sonnet Suites Professional 17.52.2 Win64&Linux64

Sigasi Studio XPRT 4.5.2

Hydromantis GPS-X 8.0

Ensoft EnCPT 2022.1.3

Ensoft Lpile 2022.11.3

Ensoft Group 2022.11.4

NuHertz Filter Solutions 2022 v16.3.6 With All Export

CGG HampsonRussell 10.4.2 x64

CLO Standalone 5.1.330 x64

Marvelous Designer 9 Enterprise 5.1.311.44087 x64

PointCab 4BIMm 22.02 For ArchiCAD 22

PointCab 4Revit 1.2 x64

Intrepid Geophysics GeoModeller 2022 v4.0.7 x64

ERDAS IMAGINE 2022.v16.6

Hexagon GeoMedia Desktop 2022.v16.6 x64

ERDAS ORIMA 2022.v16.6

CounterSketch Studio 8.0 For Rhino 5.x x64

Orthogen 10.4 for Autodesk AutoCAD Plant 3D 2022-2022 x64

MicroSurvey FieldGenius 10.3.31

RoboDK 4.0 x64

TOPCON MAGNET Collage

UGCS

supermap idesktop 9.0.1

supermap iserver 9.1.2a

CityMaker Connect 8.0

Mirauge3D 1.0

Z+FLaserControl 8.9

Z+FLaserControl 9.1

RiSCAN PRO 64bit 2.7.1

riegl ALL

LAStools full

Applanix POSPac MMS 8.3

GeoSLAM-Hub-5.2.1

GeoSLAMDraw 3.0

Topodot x64

Ventuz 6.03.02

Amberg Tunnel 2.16

InertialExplorer 8.8

GrafNav 8.8

TrimbleRealWorks_x64_11.1.1.442

Caris Hips & Sips 11.0.2

ModelVision 15.0

Interactive System 4

SoundCheck 16

Vertex-BD 2022

DevCad

Singlesense_touch_2.857

DynamicStudio

MAPLE-SYSTEM (WIN) Ver. 5.2 jap

MAPLE.SolidMill.FX.V11.0 jap

CADPAC-CREATOR.2D.V21 jap

CADMEISTER.V14 jap

CIMATRON E v14SP3P1

TEBIS.V4.0R7.SP2

ICAD.MX.V7L1

Elysium infiPoints v5.1

FARO CAM2 Measurement 10.6

FARO BuildIT v2022

trimble Realworks v11.1.2

Optisystem 15

PICS3D 2022

APSYS v2022

XGTD 2022

QuantumATK 2022.6

ONE CNC XR7

CAMTOOL.v12 jap

CamMagic TL-II

Handycad Mark II 5.91

Neosolid 3D-CAM v18

SPACE-E.v5.4 jap

MAZAK.SmartCAM.v5

MAZAK.MazaCAM.V2007

ECS FEMFAT 5.1-5.2

SpatialAnalyzer.V2022

Keycreator.v2022.3D.CAD

4st-Head v11A

Mypac Draft 16.0

SolidMX.v3

CADPAC-CREATOR 3D 11.5

Moldfocus.v10.1 for Thinkdesign

CAMTEK.PEPS.v7.014

TFCALC.V3.5.6

Vero.SmirtWare.v9

Lucidshape.2022.6

Lighttool.v8.7

ZEMAX 19.4.

UCAM X 2022

CODEV11.2

Orica SHOTPlus 6.0.0.8

FLO-2D PRO

EFDC_Explorer 10.1.4

Geochemist Workbench 14.0.0

Deswik CAD Sched 2022.3.550

EVS 2022.9

Maptek Vulcan 12.0.1

GWB Advanced Professional 12.0.5

Aquaveo SMS 13.0.10

Aquaveo GMS 10.4.6 x64

AquiferTest Pro 9.0 x64

Visual MODFLOW 6.1 x64

Aegis-v5.45.97.198

MineRP MineCAD 3.0.3770

VUMA3D-network 2022

Micromine 2022(64-bit)

EnterVol 2022.4 for Arcgis 10.7

EVSPlot 2022.3

MapTiler Desktop 10.0 PRO

GEOVIA GEMS 6.8.3

FLAC 8.0.453

3DEC 5.20.274

Xsite 2.0.77

Geovia Whittle 4.7.2.1

Geovia Surpac 2022

Geovia Minex 6.5.3

Geovia MineSched 2022

Earth Volumetric Studio 2022.12

Visual Slope 7.0

3D-Coat 4.9.24 Multilingual Win64 1CD

3DCS.Variation.Analyst.7.6.0.1.for.CATIA.V5

3Dsurvey.v2.10.0

Act-3D.Lumion.Pro.v10.01

Adobe.Acrobat.Pro.DC.2022.v20.006.20034.Multilingual 1DVD

Advanced.Logic.Technology.WellCAD.v5.3

Agilent.Keysight.Advanced.Design.System(ADS).2022.1.1

Agilent.Keysight.SystemVue.2022

Agisoft.Metashape.Pro.v1.6.0.build.9217

Altair EDEM 2022 v6.0.0 Pro Win64 1DVD

Altair.Compose.2022.3

Altair.Flow.Simulator.19.1.1

Altair.NewFASANT.6.2.11

Altair.PollEx.6.1.0.Win64 1CD

Altium.Designer.20.0.12.Build 288 1DVD

ANSYS SpaceClaim DesignSpark Mechanical 2022 R1 SP0 Win64 1DVD

Ansys.2022.R1.nCode.DesignLife

Ansys.CMA(Chip Modeling Analysis).2022.R2.1

Ansys.CTA(Chip Thermal Analysis).2022.R2.1

Ansys.Electronics.2022R1

Ansys.Motion.2022.R3

Ansys.Motor-CAD.V13.0.13

Ansys.OptiSLang.7.5.1.

Ansys.Products.2022R13

Ansys.Sherlock.Automated.Design.Analysis.2022R3

ANSYS.SpaceClaim.incl.DesignSpark.Mechanical.2022.R1.SP0

Antenna Magus Professional 2022.2 v10.2.0 Win64 1DVD

Applied Flow Technology Arrow.v7.0.1207.build.2022.12.11 1CD

Applied Flow Technology Fathom v11.0 1CD

Applied Flow Technology Impulse v7.0.1122 build 2022.01.30 1CD

Applied.Imagery.Quick.Terrain.Modeller.v8.2.0.0.build.82512

Aquaveo.Groundwater.Modeling.System.Premium.v10.4.7

Aquaveo.Watershed.Modeling.System.v11.0.4

Araxis.Merge.Pro.2022.5310 1CD

ARCHLine.XP.2022.v191031.Build.499

Arqcom.CAD-Earth.v6.0.8.for.AutoCAD.2022-2022 1CD

Aspen.Technology.aspenONE.Suite.v11.1

Autodesk EAGLE Premium 9.6.0 1CD

AUTODESK.FABRICATION.CADMEP.2022.1

AUTODESK.FABRICATION.CAMDUCT.2022.1

AUTODESK.FABRICATION.ESTMEP.2022

Autodesk.Moldflow.Adviser.2022.0.5

Autodesk.Moldflow.Insight.2022.0.2

Autodesk.Moldflow.Synergy.2022.0.2

Avenir LoopCAD 2022 1CD

Avenza.Geographic.Imager.for.Adobe.Photoshop.6.1

Avenza.MAPublisher.for.Adobe.Illustrator.10.5

AVEVA SimCentral Simulation Platform v3.1 1CD

AVL.Simulation.Suite.2022.2

BaDshaH.Killet.TRANSDAT.Pro.v23.11.Multilingual 1CD

Bentley.CivilStorm.CONNECT.Edition.Update2.v10.02.03.03

Bentley.OpenFlows.FLOOD.10.02.01.01.build.08082022

Bentley.OpenPlant.Orthographics.Manager.08.11.09.45

Bentley.PlantFLOW.V8i (V06.02.00.05bulid30.08.2022)

Bentley.WaterCAD.CONNECT.Edition.Update2.10.02.02.06

BETA.CAE.Systems.v19.1.5 x64

Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 16.2.0.55 1DVD

Bridge Software Institute BSI.FB-MultiPier.v5.6.0 1CD

Cadence Encounter EDI v14.2 Linux 1DVD

Cadence SPB Allegro and OrCAD v17.40.004-2022 Hotfix Only Win64 1DVD

CADprofi 2022.03 build 200321 1DVD

CAMWorks.2022.SP0.Buld.2022.11.30.for.SolidWorks2022-2022

CAMWorks.2022.SP0.For.Solid.Edge.2022-2022

CAMWorks.ShopFloor.2022.SP1.Win64 1DVD

CCG.Molecular.Operating.Environment(MOE).v2022.0102

Ce.A.S. s.r.l.ParatiePlus.v20.0.0

CFTurbo v10.4.7.30 Win64 1CD

CGTech.VERICUT.V9.0.1

Chief Architect Premier X12 v22.1.0.39 Win64 1CD

Cimatron 15.0 SP1 Official Win64 2DVD

CIMCO Edit v8.07.14 1CD

CIMCO.Machine.Simulation.v8.08.01 1CD

Collier.Research.Hypersizer.7.3

Companion.by.Minitab.5.4.2.0

COMSOL.Multiphysics.5.5.0.292

Concepts.NREC.MAX-PAC.v8.7.8.0

Concepts.NREC.Suite.8.7.X(AXCENT64,AXIAL,COMPAL,CTAADS,FANPAL,PUMPAL,RITAL,TURBOMATCH,TURBOOPTII)

CSCS MasterSeries 2022.13 Win64 1CD

CSI SAP2000 v22.0 Build 1587 Win64 1DVD

CSI.Bridge.Advanced.v21.2.0.1565

CSI.Detail.v18.1.1.1050.Win64 1CD

CSI.ETABS.v18.1.1.2148.Win64 1DVD

CSI.SAP2000.v21.2.0.1565

cSoft RasterDesk Pro v18.0.3471.1877.440 Win64 1CD

cSoft Spotlight Pro v18.0.1539.1678 Win32_64 2CD

cSoft WiseImage for AutoCAD Pro 20.0.3505.1900 Win64 1CD

CSoft.Vectory.v12.7.1206

CSoft.WiseImage.Pro.v20.0.160

CSoft.WiseMechanical.v4.0.1789 1CD

CST.Studio.Suite.2022.SP1

Dassault Systemes DraftSight Enterprise Plus 2022 SP0 Win64 1CD

Dassault.Systemes.Simulia.SimPack.2022.1

Dassault.Systemes.SIMULIA.SUITE.2022

Dassault.Systemes.SIMULIA.Wave6.2022.10.4.0

DATAKIT.CrossManager.2022.1.build.2022.12.23.Win64 1CD

DaVinci.Resolve.Studio.v16.2.Windows 1DVD

Deep.Excavation.DeepEX(ex. DeepXcav).2022.v17.0

Deep.Excavation.DeepFND.Premium.2022.v6.0

Deep.Excavation.SnailPlus.2022.v3.1.5.5

DesignBuilder.v6.1.06

DICAD.Strakon.Premium.2022.3.2.Win64 1DVD

DNV GL AS Phast & Safeti Offshore 8.22-ISO 1DVD

DNV Maros 9.3.1 1CD

DNV Taro v5.03.01.1005 Win64 1CD

DotSoft.MapWorks.v8.0.6.5

DotSoft.ToolPac.v19.0.3.1 1CD

EasyFit 5.6 Professional 1CD

ECS.FEMFAT.5.4

ECS.FEMFAT-Lab.4.0

EFI Fiery XF v6.3 for IEP 18.1 1DVD

EFICAD.SWOOD.2022.SP3.for SolidWorks 2022-2022

Engissol.2D.Frame.Analysis.Dynamic.Edition.v4.9

Engissol.Cross.Section.Analysis.&.Design.v4.2

ESI.PAM-Stamp.2022.5

ESI.SimulationX.v4.1.1.6342

ESI.VAOne.2022.0

ESRI.ArcGIS.Desktop.v10.8 1DVD

ESRI.ArcGIS.Desktop+Data.Interoperability.v10.7.1

ESRI.ArcGIS.Pro.v1.2+Data.Interoperability

ESSS.Rocky.4.3.2

FactoryTalk View Studio 2022 v11.00.00 Build CPR 9 SR 11 1DVD

FANUC ROBOGUIDE v9.0 1DVD

Foundry Modo 14.0v1 Windows 1DVD

FPLO v18.00 Build 52p1 Linux32_64 1CD

FTI.Forming.Suite.2022.0.0.26918.1

FTI.v5.2-5.5.Suite.Catia.V5.R18-28

FunctionBay.RecurDyn.V9R3.BN93091

Geocart 3.3.5 Win64 1CD

Geomagic Control X 2022.1.1 Win64 1DVD

Geomedia Covadis v16.0d 1DVD

Geometric NestingWorks 2022 SP1 for SolidWorks 2022 1CD

Geometric.DFMPro.7.0.0.7586.for.NX 1847 1872 1899 Series Win64 1CD

Geometric.NestingWorks.2022.SP0.0.for.Solidworks2022-2022

Geometric.Stackup.2.5.0.17399

GIS.Expert.Solutions.SmartExporter.DXF.2022.2.for.ArcGIS.v10.7 1CD

GO2cam-GO2designer.6.06.210

Golden.Software.Didger.v5.12.1762

Golden.Software.Grapher.16.0.314

Golden.Software.MapViewer.v8.7.752

Golden.Software.Surfer.17.1.Build288

Golden.Software.Voxler.v4.6.913

GP-Pro EX Ver. v4.09.100 1DVD

Graebert.ARES Commander 2022 SP0 2022.0.1.1018.1535 Win64 1CD

GraphPad Prism 8.3.0.538 Win64 1CD

GstarCAD 2022 Professional Build 200113 Win64 1CD

Guthrie dwgConvert 2022 A.10 1CD

hsCADView 4.0.138.4 1CD

HSK.Weldassistant.SMART.Edition.v8.1.9.1638 1CD

Hydromantis.GPS-X.v8.0.1

IAR Embedded Workbench for ARM 8.50.1 1CD

IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.12.1 1CD

IAR Embedded Workbench for STM8 v3.11.1 1CD

IDEA.StatiCa.v10.1.117 1CD

iGrafx Origins Pro 17.5.3.3 Multilingual 1CD

iMachining.2.0.14.for.Siemens.NX8.5-1899.Series.Win64 1CD

Intelligent.Manufacturing.Software.IMSPost.v8.3f.Suite.Win64

InventorCAM 2022 SP0 Multilang for Autodesk Inventor 2022-2022 Win64 2DVD

KeyShot8.Plugin.V1.7.for.NX.8.5-1899.Series

KeyShot9.Plugin.V1.4.for.NX.8.5-1899.Series.Win64 1CD

Lantek v28-ISO 1DVD

Leica MineSight(mineplan).2022 v15.4 Win64 1DVD

Leica.Cyclone.Enterprise.Elite.v9.2.0.build5745

Lighting.Analysts.AGi32.v19.10

Lindo.Lingo.v18.0.44

Lindo.What'sBest!.v16.0.2.5

Lira.Soft.Lira.v10.8.R3.6.build.28012022

LizardTech.GeoExpress.Unlimited.v10.01 x64

LizardTech.GeoViewer.V9.0.3

LS-DYNA.SMP.R11.1.0

MagiCAD.Group(ex.Progman.Oy).MagiCAD.2022.UR-2.for.AutoCAD2022-2022

MakeDo 2001 v4.22 1CD

Materialise.3-matic.Medical.v14.0.Win64 1CD

Materialise.ProPlan.CMF.3.0.1

MDT 6 Profesional for AutoCAD 2022 1DVD

Mentor Graphics QuestaSim 2022.1 Linux 1DVD

Mentor Graphics Questasim 2022.1 Win64 1DVD

Mentor.Graphics.Tanner.Tools.2022.build.13862.Win64 1DVD

Midas.DShop.2022.v1.1

Midas.GTS.NX.2022.v1.2

midas.NFX.2022.R1.20220121

Midas.nGen.&.Drawing.2022.v1.3

MISSLER TOPSOLID v7.14 Multilanguage Win64 1DVD

Motor-CAD.v12.1.22

nanoSoft.nanoCAD.Mechaics.v9.0.x64

Nemetschek.Vectorworks.2022.SP1.build.512839

NovAtel.Inertial.Explorer.v8.80.2720

NovoSPT.V3.0.2022.1208

NUMECA.FineAcoustics.8.1

NUMECA.FineMarine.V8.2

NUMECA.FineOpen.9.1

NUMECA.FineTurbo.14.1

NUMECA.Hexpress.9.1

OkMap 14.10.0 Multilingual Win64 1CD

OpenRail.Designer.CONNECT.Edition.2022.Release4.Update6.v10.06.00.38

Optenni.Lab.4.3.SP5

[email protected]

Parallel.Graphics.Cortona3D.RapidAuthor.11.1

Photogrammetria.ScanIMAGER.Standard.Plus.v3.2.0.1 1CD

Pix4Dmapper Enterprise v4.5.6 1CD

ProfiCAD.v10.3.8

Proteus.Professional.8.9.SP2.Build2850

Pvsyst 6.8.1 Premiun 1CD

Quick Terrain Modeller (USA) 8.2.0 Win64 1DVD

rapidlasso.LAStools.Suite.2022

Real3D Scanner 3.0.304 Win64 1CD

RISA.Connection.v8.0.2

RISA.Floor.v12.0.5

RISA.Foundation.v10.0.5

RISA-3D.v17.0.4

Rocscience.Dips.v7.01

Sanet.st.Killet TRANSDAT Pro 23.13 Multilingual 1CD

SAPROTON.NormCAD.V11.4

Schlumberger Flaresim v6.0.0.64 1CD

Schlumberger(ex.Softbits).Flaresim.v6.0.0.64

Schlumberger.PIPESIM.2022.1.530 Win64 1DVD

Schlumberger.Waterloo.Hydrogeologic.Visual.MODFLOW.Flex.v6.1

SeismoSoft.SeismoBuild.2022.3

Siemens HEEDS MDO 2022.2.2 Win64 1DVD

Siemens Simcenter Flotherm XT 2022.3 Win64 1DVD

Siemens Star CCM+ 2022.1.0 (15.02.007-R8 double precision)

Siemens.NX.1907.2201.Win64 4DVD

Siemens.Simcenter.3D.High.Frequency.EM.2022.2

Siemens.Simcenter.3D.Low.Frequency.EM.2022.2

Siemens.Simcenter.Amesim.2022.2

Siemens.Simcenter.FEMAP.2022.1.2.Win64 1DVD

Siemens.Simcenter.Flotherm.XT.2022.3.Win64 1DVD

Siemens.Simcenter.MAGNET.2022.1

Siemens.Simcenter.Nastran.2022.1-18

Siemens.Simcenter.SPEED.14.06.012

Siemens.Simcenter.TestLab.2022.1.1

Siemens.Tecnomatix.RealNC.8.7

SIMATIC WinCC Open Architecture 3.17 Linux & Windows 3DVD

Simcore.Processing.Modflow.X.V10.0.22

Simplify3D.v4.1.2

SmartExporter.DXF v2022.2 for ArcGIS 10.7 1CD

SOFiSTiK.2022.SP.2022-2.Build.527

SOFiSTiK.Analysis+Design.2022.SP.2022-2.Build.566

SOFiSTiK.Bridge.Modeler.2022.SP.2022-2.Build.364.x64.for.Autodesk.Revit.2022

SOFiSTiK.Reinforcement.Detailing.&.Reinforcement.Generation.2022.SP.2022-2.Build.357

SolidCAM.2022.SP0.for.SolidWorks2022-2022

StatSoft.STATISTICA.V12.5.192.7

Studio 5000 Logix Designer (RSLogix, RSLinx) v10.7-v28.00 Win32_64 1DVD

Substance Alchemist 2022.1.0 Win64 1DVD

Synopsys STARRC vO-2022.06 Linux 1DVD

Systat 13.2.01 Win32_64 2CD

Tebis.CAD.CAM.v4.0.R2.SP1-ISO 2DVD

Tecplot.RS.2022.1.1.102092

Tekla Structures 2022 1DVD

THESEUS-FE.v7.1.5

Top.Systems.T-FLEX.CAD.v16.0.60.0

Trimble.Business.Center.v5.20

Trimble.Inpho.UASMaster.9.2.1

Trimble.Spectra.Geospatial.Survey.Office.v5.10

Trimble.Tekla.Structural.Designer.2022i.SP1.v19.1.1.42

Urbano 8.1 full Win64 1CD

VCollab.Suite.2022.R1

Vectorworks 2022 SP3 Win64 1DVD

Veesus.Arena4D.Data.Studio.v5.2

Veit.Christoph.VCmaster.2022.v19.04

Vero Worknc 2022.1 Win64 1DVD

Vero.ALPHACAM.Desinger.V2022.0.1926

Vero.Alphacam.V2022.1

Vero.Edgecam.V2022.1

Wilcom Embroidery Studio e4.2 Win32_64-ISO 1DVD

WindRiver VXWORKS.v6.6 Win32 1DVD

WISE.VisualCAM.v16.9.90 1CD

Zuken.E3.series.2022.P4.Build.20.04













Most cracked softwares is here to FTP download, pls Ctrl + F to search them.

CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.

Full cracked version, no limit, full function, no termination time.

CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.

Any softwares you need, only need to mail: crdlink#hotmail.com change # into @