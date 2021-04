A vendre - Simulateur complet Airbus A320 - 25 000€ - La Garde (83130)

Suite à un changement de projet, je mets en vente un simulateur complet d’Airbus A320.

Le simulateur a été construit par « France Cockpit » (valeur neuve supérieure à 100 000€) en 2015 et acheté par AviaSim pour l’exploiter dans leur centre de Toulouse.

Il a été essayé en « vol » chez AviaSim Toulouse fin 2019, démonté par leur équipe (Cabine + Sièges + Pedestal + MIP + Overhead + Flight Controls + MCDUs + …), transporté par camion et actuellement stocké en l’état dans un box près de Toulon (83).

Lors de l’essai en « vol » le simulateur tournait parfaitement (seul le chrono est HS) (voir photos).

L’ensemble est très solide (cadre en acier, panels en aluminium, cabine en composite et plancher en contre-plaqué) (la moquette de sol est à remplacer). Le FCU a été remplacé récemment. La commande de Trim est non motorisée. Il tourne sur JeeHell A320 FMGS.

J’en demande 25 000€. Le simulateur est à venir tester et récupérer dans le box près de Toulon (83).