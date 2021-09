Xem tướng lông mày phụ nữ - Đoán vận mệnh và tình duyên.

Mỗi một đường nét được khắc họa trên khuôn mặt của người phụ nữ đều giúp nhìn nhận được phần nào tính cách, cuộc sống, vận số của họ. Và lông mày là một trong những ngũ quan thể hiện sâu sắc điều đó.



Xem tướng phụ nữ qua lông mày.



Thuật Xem tướng lông mày phụ nữ nhận biết người đảm đang, chu toàn, tháo vát hay là người bộc trực, quá cầu toàn, của tử vi tướng số đã được áp dụng, kế thừa từ thời xa xưa. Nếu như Tarot hay bài Tây chỉ giúp bạn nhận được kết quả trong một thời gian tương lai gần nhất định, thì nhân tướng học sẽ giúp bạn bao quát cả một quá trình lâu dài.



Trên thực tế có nhiều kiểu hình dáng lông mày, mỗi kiểu sẽ mang đặc trưng và ý nghĩa riêng của người sở hữu nó. Nhân tướng học cho rằng, mỗi một hình dáng lông mày sẽ thể hiện cái tôi cá tính riêng, đồng thời cũng phản ánh phần nào về con người, vân mệnh của người phụ nữ đó.



Tướng lông mày nữ phú quý.

Người xưa có câu “lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền” nhằm ám chỉ rằng những người phụ nữ có cặp lông mày lá liễu luôn có cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên luôn thăng hoa, tốt đẹp. Và nhân tướng học cũng chỉ ra rằng, việc xem Lịch 365 - Âm Lịch VN xem tướng lông mày phụ nữ cũng giúp dự trắc được nhiều điều về gia đạo, tình yêu, công danh của họ.



Bên cạnh lông mày lá liễu, hình dáng lông mày trăng non (lá lông mày mọc xuôi, cong cong như vầng trăng non mới chớm), hay cặp lông mày ngài (lông mày nằm ngang và có phần đuôi hướng chếch lên phía trên) cũng đều là những cặp lông mày thể hiện sự giàu sang, phúc quý.

Người có tướng lông mày ngắn.

Bạn may mắn sở hữu cặp lông mày dài, đuôi lông mày chạm chiều dài với mắt, nhưng cũng có những phụ nữ không may mắn như thế khi sở hữu cặp lông mày khuyết thiếu, độ dài còn đang ở tầm lơ lửng so với độ dài của mắt.



Tử vi tướng số có dự trắc rằng vận mệnh của họ không tốt khi họ sở hữu tính cách nóng nảy, thiếu kiềm chế, kết hợp với việc thiếu kiến thức thực tế cơ bản, dẫn tới quyết định “sôi hỏng bỏng không” của chính họ.

Vị trí nốt ruồi trên lông mày.

Nốt ruồi trên lông mày, tùy vào vị trí, kích thước hay màu sắc có thể là điềm báo của một sự xui xẻo, khó khăn hoặc may mắn hơn lại là gặp được quý nhân phù trợ.



Với người phụ nữ có nốt ruồi ẩn nằm bên lông mày trái, thì đây là điềm báo cho thấy rằng gia chủ là người có tướng vượng phu, số hưởng vinh hoa. Hay nữ giới có nốt ruồi nằm bên phải, tuy công danh sự nghiệp của họ không hiển hách nhưng lại bình an, êm ả đáng ngưỡng mộ.



Nếu như bạn vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình, còn đang lăn tăn vì không biết bộ lông mày bạn đang sở hữu sẽ giúp sự đoán điều gì xảy ra, thì sẽ giúp bạn gợi mở nhiều vấn đề đang xoay quanh mình



Trên đây là một số luận giải của cá nhân mình về công danh, tài lộc, vận mệnh của người phụ nữ qua xem tướng lông mày. Cảm ơn độc đã đã đón nhận.





