La carte graphique a cessé de fonctionner

Bonjour les amis, je suis un nouveau membre de ce forum et c'est mon premier message ici. J'ai besoin d'un peu d'aide par ici. Je n'ai pas trouvé d'endroit approprié pour créer un fil, donc je poste le fil ici. Si une erreur s'il vous plaît excusez-moi. Récemment, je rencontre un problème étrange sur mon ordinateur Windows 10 lorsque je joue à des jeux. Après quelques minutes de jeu, mon ordinateur a commencé à planter et parfois il s'est figé.



Autant que je sache, cela arrive parfois parce que la carte graphique n'est pas correctement mise à jour. J'ai donc vérifié si la carte graphique avait été mise à jour ou non et si elle était obsolète. Donc, pour cette raison, lorsque j'essaie de mettre à jour la carte graphique, cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi cela se produit.



Ensuite, je suis allé en ligne et j'ai trouvé ce poste particulier. Parce que je ne suis pas un technicien, je ne sais pas si les méthodes qui y sont décrites fonctionneront parfaitement. Ma carte graphique est une AMD RadeonTM RX Vega 11. Il serait utile que quelqu'un puisse faire une suggestion.