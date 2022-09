Soi kèo Club Brugge vs Leverkusen 2h00 ngày 8/9

Soi kèo Club Brugge vs Leverkusen

Lượt trận đầu tiên bảng B cúp C1 Châu Âu, trên sân nhà Club Brugge sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ là Lerverkusen. 1 Trận đấu được dự đoán là không mấy dễ dàng giành cho đội chủ nhà bởi Leverkusen không phải 1 đối thủ dễ chịu. Dù vậy trong 2 lần gặp nhau gần nhất Club Brugge đang bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Cộng thêm với việc được thi đấu trên sân nhà và đang có được phong độ cao sẽ không bất ngờ nếu 3 điểm thuộc về Club Brugge.

Soi kèo Club Brugge trước trận

Ở vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG Bỉ, được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, Club Brugge đã không cho Cercle Brugge 1 chút cơ hội nào khi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0. Sau 7 vòng đấu những gì mà Club Brugge đang thể hiện cũng không làm nhiều người cảm thấy bất ngờ với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và mới chỉ nhận 1 thất bại. Hiện tại đoàn quân HLV Carl Hoefkens đang xếp ở vị trí thứ 3 với 16 điểm kém vị trí thứ nhất 5 điểm. Còn tại đấu trường cúp C1 Châu Âu, Club Brugge sẽ có trận đấu mở màn bằng cuộc tiếp đón đối thủ là Leverkusen trên sân nhà. Thành tích sân nhà của Club Brugge đang là cực kỳ ấn tượng khi trong 6 trận đấu gần nhất họ đang bất bại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Chắc chắn sẽ là 1 trận đấu được dự đoán là không mấy dễ dàng giành cho Club Brugge tuy vậy với phong độ hiện tại và với điểm tựa sân nhà họ hoàn toàn có thể tự tin vào việc giành được 3 điểm ở trận đấu này.

Soi kèo Leverkusen trước trận

Trái ngược với đội chủ nhà, ở vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG Đức dù được thi đấu trên sân nhà tuy vậy Leverkusen không thể giành được chiến thắng khi họ để thua trước Freiburg với tỷ số sát nút 3-2. Dù là 1 trong những đội bóng được đánh giá cao ở mùa giải năm nay tuy vậy những gì mà Leverkusen thể hiện đang khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Sau 5 vòng đấu đội bóng này mới chỉ có được đúng 1 chiến thắng còn lại thua tới 4 trận. Với chỉ 3 điểm có được hiện tại đoàn quân HLV Gerardo Seoane đang xếp ở vị trí thứ 14 trên BXH. Còn ở đấu trường cúp C1 Châu Âu, Leverkusen sẽ có trận đấu mở màn không mấy dễ dàng trên sân của Club Brugge. Thành tích sân khách của Leverkusen đang là chưa tốt khi họ chỉ thắng 2/5 trận gần nhất còn lại là thua 3. Rõ ràng với những gì đang thể hiện khả năng để Leverkusen có thể ra về với 3 điểm là không quá cao.

Voir l'image

Soi kèo tài xỉu Club Brugge vs Leverkusen

Hàng công của Club Brugge đang thi đấu tương đối ấn tượng khi trong 5 trận đấu gần nhất họ có được 13 bàn thắng. Trong khi đó hàng thủ của Leverkusen lại thể hiện hết sức tệ hại khi họ phải nhận tới 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Với những gì 2 đội thể hiện hoàn toàn có thể kỳ vọng vào trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng. Tỷ lệ kèo là 2.5/3 tài là lựa chọn hợp lý.

Chọn Tài

Đội hình dự kiến

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Meijer; Sowah, Jutgla.

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Demirbay, Sinkgraven; Diaby, Schick.

Dự đoán tỷ số Club Brugge vs Leverkusen

2-1 (Chọn Club Brugge và Tài)