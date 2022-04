Spotter à CDG et Orly

Bonjour, déjà je m'excuse par avance de peut être créer un sujet double , car à mon avis ça a du être évoqué auparavant. Voilà, je viens d'obtenir mon autorisation de prise de vue auprès de la préfecture de police de Roissy mais je ne sais pas si je dois faire de même à Orly, sachant que je vis plus près de cet aéroport,et que je connais très bien les points de spot orlysiens. Par contre concernant ceux de CDG, qui peut m'aider et m'informer sur les meilleurs et surtout là où on a pas besoin d'utiliser une échelle je suis petite de taille ? car sur google maps je n'arrive pas trop à me situer. Enfin et surtout, avez vous des bons plans pour stationner ma voiture sans difficultés ni souci avec la police. Je vous remercie et encore une fois désolée si je crée un sujet double sur votre forum.