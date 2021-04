J'ai vu à la TV avec bonheur et effarement la belle et triste histoire de l'ARROW d'Avro.



J'ai un peu dévoré depuis qqs sites et meme s'ils ont la dent dure pour le gvt canadien de l'époque. Ils ne vont sans doute pas au bout de leur pensées.

Melbourne asian girls

Pour avoir suivi la belle et triste histoire du Concorde, mon opinion est faite sur le role "réactionnaire" de l'industrie américaine qui a cassé tout ce qui la dépassait (sauf Airbus)



Il y a eu des ingénieurs d'AVRO qui ont participé à la conception du Concorde et ils ont du vivre le meme cauchemar.



Pour le gvt canadien de l'époque, soit il s'est soumis à un diktat américain, soit ce n'était qu'un représentant des interets américains à la tete du Canada...

Et nous avons vu avec l'administration Bush combien elle semblait privatisée par les sociétés de ses amis allant parfois contre les interets du pays.



J'aime les USA et le Canada. Je ne met pas peuples et gvts dans le meme sac.



David