Hélices Décoratives

Nous fabriquons une hélice décorative à Votre demande.

Le diamètre est de 60 à 250 cm.

le Prix dépend du diamètre et de l'épaisseur.

Une hélice décorative de 145 cm de diamètre est disponible au prix de 90 euros.

My site: http://propeller.simplesite.com/



Voir l'image

Voir l'image

Voir l'image

Voir l'image

_________________

Best regards, Vladimir Meglinsky

My site: _________________Best regards, Vladimir MeglinskyMy site: http://propeller.simplesite.com/