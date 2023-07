Formation myflyadvice

Bonjour à tous,



Je viens de finir le lycée avec un cursus scientifique et je m'intéresse aux écoles de pilotes.

Récemment je suis tombé sur myflyadvice sur instagram et j'ai suivi leur formation gratuite sur leur site qui était super, ils proposent une formation payante avec un appel pour être aidé et orienté dans ses choix.



Est-ce que quelqu'un ici a suivi cette formation payante ? et si oui est-ce que cela en vaut la peine ?



Merci à vous pour vos réponses (vous trouverez sûrement ce message sur d'autres forums)

Benjamin