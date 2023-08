Cadet AIr France

Bonjour à toutes et tous,



Je me suis inscrite pour le concours Cadet d'Air France et je me demandais si vous aviez des conseils pour m'aider à me préparer et si vous aviez des idées sur les dates des diverses épreuves svp.



Merci d'avance pour votre aide <3



Bonne journée/nuit

_________________

Marine Nung

ACCM95