Poursuivre sa formation PPL en Angleterre

Bonjour tout le monde,



J’ai commencé mon PPL assez récemment en parallèle de mes études d’ingénieur, mais entre temps, mon école m’a offert l’opportunité d’effectuer un double diplôme en Angleterre dès la rentrée prochaine. Il s’avère que l’école en question (et c’est pour ça que je l’ai choisi) possède son propre aéroport (l'école est spécialisée en aéronautique). Ma question est la suivante, puis-je poursuivre ma formation en Angleterre sans avoir besoin de recommencer depuis le début ? Et si oui, comment faire ? Quels document dois-je fournir ?



Pour plus de détails, l'aéroclub en Angleterre se nomme Cranfield flying school, et je suis actuellement à l'aéroclub les Ailes Foreziennes à Saint Etienne (LFMH).



Je vous remercie par avance pour vos réponses qui j'espère iront dans mon sens



David