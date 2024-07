PSYO et PSY1 intensive

Bonjour les futurs place droite,

PSY0 cadets début septembre 202'. Avant d'y aller et pour ne pas être déçu d'avance car sélection sévère vu le coût de la formation offerte par Air France, posez vous qqs questions :

• comment m'entrainer ?

• Sur quoi m'entraine ?

• Combien de temps à l'avance m'entrainer ?

• De quoi est fait mon 'écosystème' ? (groupes what's app, contexte etc.);

• Les sujets peuvent-ils changer ?

• Quelles sont mes forces (calcul mental, mental, spatial, verbal, numérique, xtâche etc.) et mes faiblesses ?

• Bonne chance.



Mac Giver

coach sélection pilotes, tests psychotechniques