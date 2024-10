Bonjour à tous,



Je me demandais si à tout hasard, il serait possible de mettre la main sur une BOM (Bill Of Materials) regroupant les pièces du concorde.

L'idée est de mettre des noms sur des pièces dont je possède les PNs.

Je suis conscient que ça doit être compliqué de trouver de tels documents qui ont été édités sur papier et il y a de ça quelques années. Mais je lance tout de même ma bouteille à la mer.



Merci d'avance pour votre aide!