Chargeur de batterie plomb-acide Ni-Cd pour avions Power Products MDL 4142 ALPHA C-20/25

Charge isolée : une ou deux batteries. Charge toutes les batteries plomb-acide de 12 et 24 V et les batteries Ni-Cd de 1 à 22 éléments.

Courant réglable de 0 à 25 A.

Courant constant (Cl) pour les batteries Ni-Cd ou potentiel constant (CP) pour les batteries plomb-acide.

Un ampèremètre et un voltmètre numériques mesurent le courant et la tension de charge pour chaque batterie.

Temps de charge réglable de 1 à 999 minutes avec affichage numérique du temps écoulé.

Fonctionne sur 115 VCA ou 230 VCA. Entrée : 115 V, 12 A, 230 V, 6 A max, 50/60 Hz

Sortie : Double charge

Courant de charge : 0-25 A, réglable

Tension de charge maximale : 35 V

Précision de charge : +/- 1 % courant, tension



Inclus :

* Cordon d’alimentation neuf

* 2 connecteurs de batterie neufs de 1,5 m

2600€