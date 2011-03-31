AIRBUS A 350
|Auteur
|Message
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TAMERL
Inscrit le 03/07/2012
|# 11 juin 2025 13:13
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Qui connait le role de l'incidence N° 4 sur Airbus A 350 ?
Ce role doit etre bien mystérieux, le constructeur refuse d'en parler.,
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TOTORO
Inscrit le 31/03/2011
|# 14 juin 2025 18:42
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Je ne vois pas de quoi vous parlez, pouvez-vous être plus précis ?
David.
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David D.
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TAMERL
Inscrit le 03/07/2012
|# 15 juin 2025 01:25
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Cet avion a 3 MFP (capteur pitot, incidence =AOA, TATqui entrent chacun dans 3 ADR
Il y a en outre une sonde AOA dite N° 4 cote gauche à l'avant du fuselage
Voir FCOM A 350 F-HTYA/Aircraft Systems /34-Navigation/ADIRS/Systême Description/Architecture
Etes vous pilote d'A 350?
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TOTORO
Inscrit le 31/03/2011
|# 17 juin 2025 22:12
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Oula, désolé. Vous êtes trop précis. Je ne suis pas pilote d'A350 mais d'aéronef vraiment plus petit. lol
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David D.
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mermoz313
Inscrit le 16/12/2025
|# 16 décembre 2025 19:00
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Il y a trois sondes AoA sur les trois MFD.
La 4 eme est en stand by en cas de givrage du MFD
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max225
Inscrit le 26/12/2025
|# 26 décembre 2025 07:01
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