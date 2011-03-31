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TAMERL

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1 928 messages postés # 11 juin 2025 13:13

Qui connait le role de l'incidence N° 4 sur Airbus A 350 ?

Ce role doit etre bien mystérieux, le constructeur refuse d'en parler.,

TOTORO

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432 messages postés # 14 juin 2025 18:42

Je ne vois pas de quoi vous parlez, pouvez-vous être plus précis ?

David.

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David D.

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TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 928 messages postés # 15 juin 2025 01:25

Cet avion a 3 MFP (capteur pitot, incidence =AOA, TATqui entrent chacun dans 3 ADR

Il y a en outre une sonde AOA dite N° 4 cote gauche à l'avant du fuselage

Voir FCOM A 350 F-HTYA/Aircraft Systems /34-Navigation/ADIRS/Systême Description/Architecture

Etes vous pilote d'A 350?

TOTORO

Responsable Inscrit le 31/03/2011

432 messages postés # 17 juin 2025 22:12

Oula, désolé. Vous êtes trop précis. Je ne suis pas pilote d'A350 mais d'aéronef vraiment plus petit. lol

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David D.

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mermoz313

Membre Inscrit le 16/12/2025

1 message posté # 16 décembre 2025 19:00

TAMERL a écrit : Qui connait le role de l'incidence N° 4 sur Airbus A 350 ?

Ce role doit etre bien mystérieux, le constructeur refuse d'en parler., Il y a trois sondes AoA sur les trois MFD.

La 4 eme est en stand by en cas de givrage du MFD

max225

Anonyme Inscrit le 26/12/2025

1 message posté # 26 décembre 2025 07:01