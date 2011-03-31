AIRBUS A 350

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TAMERL
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 # 11 juin 2025 13:13
Qui connait le role de l'incidence N° 4 sur Airbus A 350 ?
Ce role doit etre bien mystérieux, le constructeur refuse d'en parler.,
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TOTORO
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 # 14 juin 2025 18:42
Je ne vois pas de quoi vous parlez, pouvez-vous être plus précis ?
David.

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David D.
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TAMERL
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 # 15 juin 2025 01:25
Cet avion a 3 MFP (capteur pitot, incidence =AOA, TATqui entrent chacun dans 3 ADR
Il y a en outre une sonde AOA dite N° 4 cote gauche à l'avant du fuselage
Voir FCOM A 350 F-HTYA/Aircraft Systems /34-Navigation/ADIRS/Systême Description/Architecture
Etes vous pilote d'A 350?
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TOTORO
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 # 17 juin 2025 22:12
Oula, désolé. Vous êtes trop précis. Je ne suis pas pilote d'A350 mais d'aéronef vraiment plus petit. lol

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David D.
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mermoz313
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1 message posté

 # 16 décembre 2025 19:00
TAMERL a écrit :Qui connait le role de l'incidence N° 4 sur Airbus A 350 ?
Ce role doit etre bien mystérieux, le constructeur refuse d'en parler.,
Il y a trois sondes AoA sur les trois MFD.
La 4 eme est en stand by en cas de givrage du MFD
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max225
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1 message posté

 # 26 décembre 2025 07:01

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