Vol AAL 11 Certificats radio/nav du B767-223 ER
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|Message
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Boubou57
Inscrit le 03/10/2025
|# 3 octobre 2025 16:55
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Bonjour.
Je cherche des documents me donnant la certification pour la navigation de cet avion.
En particulier si il y avait des GPS dans sa configuration.
Cela pour essayer de prouver une utilisation de VOR/DME pour le guider vers la tour nord du WTC.
Merci.
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Boubou57
Inscrit le 03/10/2025
|# 4 octobre 2025 15:46
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Voir l'image
Est-ce que cette configuration était encore valable en 2001 ?
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Boubou57
Inscrit le 03/10/2025
|# 4 octobre 2025 15:51
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AVIONICS: Radar: Honeywell RDR-4A colour weather radar in aircraft for All-Nippon, Britannia and Transbrasil.
Flight: Standard ARINC 700 series equipment, including Honeywell VOR/ILS/marker beacon receivers, ADF, DME, RMI-743 radio magnetic indicator and radio altimeter. Honeywell IRS, FMCS and DADC, as described in Boeing 757 entry; dual digital flight management systems, and triple flight control computers, including FCS-700 flight control system; certified for Cat. IIIb landings; options include Boeing’s windshear protection and guidance system.
Instrumentation: Honeywell EFIS-700 electronic flight instrument system.
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