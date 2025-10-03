Vol AAL 11 Certificats radio/nav du B767-223 ER

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Boubou57
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 # 3 octobre 2025 16:55
Bonjour.

Je cherche des documents me donnant la certification pour la navigation de cet avion.

En particulier si il y avait des GPS dans sa configuration.

Cela pour essayer de prouver une utilisation de VOR/DME pour le guider vers la tour nord du WTC.

Merci.
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Boubou57
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 # 4 octobre 2025 15:46
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Est-ce que cette configuration était encore valable en 2001 ?
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Boubou57
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4 messages postés

 # 4 octobre 2025 15:51
AVIONICS: Radar: Honeywell RDR-4A colour weather radar in aircraft for All-Nippon, Britannia and Transbrasil.
Flight: Standard ARINC 700 series equipment, including Honeywell VOR/ILS/marker beacon receivers, ADF, DME, RMI-743 radio magnetic indicator and radio altimeter. Honeywell IRS, FMCS and DADC, as described in Boeing 757 entry; dual digital flight management systems, and triple flight control computers, including FCS-700 flight control system; certified for Cat. IIIb landings; options include Boeing’s windshear protection and guidance system.
Instrumentation: Honeywell EFIS-700 electronic flight instrument system.
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