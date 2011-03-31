Aeroweb mobile
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Alexis70
Inscrit le 19/11/2025
|# 19 novembre 2025 23:35
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Bonjour,
j'ai 16 ans je commence les cours pour passer mon PPL.
Mon instructeur m'a demandé d'avoir sur mon portable AeroWeb mobile (pour la meteo).
Il n'a pas su m'expliquer comment cela fonctionne.
il faudrait que je puisse avoir dans mon panier puis visualisation, la météo des aérodromes autour de chez moi que je pourrais consulter pour faire des vols de navigation.
Est ce que quelqu'un peut me détailler pas à pas comment je dois faire ?
J'ai déjà créé mon compte avec ma licence FFA et dans mon profil j'ai choisi quelques aérodromes (LFEV, LFSM, LFSX, LFQW).
mais je ne parviens pas à visualiser les cartes.
Par avance merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter
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TOTORO
Inscrit le 31/03/2011
|# 20 novembre 2025 21:53
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Bonsoir Alexis.
Dans un premier, il faut vous rendre sur le bon site.
Voici l'adresse : https://aviation.meteo.fr/accueil.php
Puis vous aurez l'accès aux cartes.
Cordialement.
David.
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David D.
Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb
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