Garmin GDU 1040 , fourni avec FAA Form 8130.

Détails :

• Modèle : GDU 1040

• Garmin P/N : 011-00972-10

• État : neuf

• Certification : formulaire 8130 de la FAA inclus

• État : prêt pour l'installation

Une solution d'affichage Garmin fiable .



Courriel : [email protected]

Téléphone: +33 0757753141



Prix : 4000€



Rodern 68590

9 RUE DE RODERN 68590 THANNENKIRCH