Garmin GDU 1040
|Auteur
|Message
|
Berkeland
Inscrit le 10/04/2026
|# 10 avril 2026 18:03
|
Garmin GDU 1040 , fourni avec FAA Form 8130.
Détails :
• Modèle : GDU 1040
• Garmin P/N : 011-00972-10
• État : neuf
• Certification : formulaire 8130 de la FAA inclus
• État : prêt pour l'installation
Une solution d'affichage Garmin fiable .
Courriel : [email protected]
Téléphone: +33 0757753141
Prix : 4000€
Rodern 68590
9 RUE DE RODERN 68590 THANNENKIRCH
Ajouter une réponse
Vous devez être inscrit et connecté sur AeroWeb pour pouvoir ajouter une réponse à ce sujet !