Garmin GDU 1040

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Berkeland
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Inscrit le 10/04/2026
1 message posté

 # 10 avril 2026 18:03
Garmin GDU 1040 , fourni avec FAA Form 8130.
Détails :
• Modèle : GDU 1040
• Garmin P/N : 011-00972-10
• État : neuf
• Certification : formulaire 8130 de la FAA inclus
• État : prêt pour l'installation
Une solution d'affichage Garmin fiable .

Courriel : [email protected]
Téléphone: +33 0757753141

Prix : 4000€

Rodern 68590
9 RUE DE RODERN 68590 THANNENKIRCH
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