Décrochages, vrilles, panne moteur | PPL sur FSX
|Auteur
|Message
|
nikonblaze
Inscrit le 04/03/2012
|# 23 octobre 2017 17:46
|
Hello,
Petite vidéo sans prétention de 3 exos de maniabilité en vidéo sur FSX.
Video youtube
https://youtu.be/gbfqKyADgEI
Bye
_________________
= = = = = = ========= ✈
https://youtu.be/c8kZDyoRgK4
|
vaxosif243
Inscrit le 14/06/2025
|# 14 juin 2025 09:56
|
Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.
Ajouter une réponse
Vous devez être inscrit et connecté sur AeroWeb pour pouvoir ajouter une réponse à ce sujet !