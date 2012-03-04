Décrochages, vrilles, panne moteur | PPL sur FSX

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Auteur Message

nikonblaze
Membre

Inscrit le 04/03/2012
8 messages postés

 # 23 octobre 2017 17:46
Hello,
Petite vidéo sans prétention de 3 exos de maniabilité en vidéo sur FSX.
Video youtube

https://youtu.be/gbfqKyADgEI
Bye

_________________
= = = = = = ========= ✈

https://youtu.be/c8kZDyoRgK4
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vaxosif243
Anonyme

Inscrit le 14/06/2025
1 message posté

 # 14 juin 2025 09:56

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