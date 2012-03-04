Décrochages, vrilles, panne moteur | PPL sur FSX

Hello,

Petite vidéo sans prétention de 3 exos de maniabilité en vidéo sur FSX.

Video youtube



https://youtu.be/gbfqKyADgEI

Bye

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https://youtu.be/c8kZDyoRgK4 _________________= = = = = = ========= ✈