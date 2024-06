Catapulte porte-avion

Bonsoir,



J’ai une question concernant le fonctionnement du catapultage des rafales sur les portes-avions français. Pour une catapulte a vapeur, est-ce que mon raisonnement suivant est correct ? :



Avant l’admission de la vapeur, le rafale est retenu par le holdback ou l’élingue de retenue et il est en plein régime. Mais freine-t-il aussi ? La force de poussée est-elle horizontale par rapport au sol du porte avion ou inclinée vers le haut ?



Après l’admission de la vapeur, le pilote lâche les freins, la force de poussée ainsi que celle de la catapulte font céder le holdback et l’avion est en mouvement.

Mon raisonnement est :

Sachant que le force de la catapulte est inclinée vers le bas et si la poussée est en effet inclinée vers le haut, la résultante de la poussée est une force horizontale.

Mais est-ce correcte ?



Voici le lien de mon support :

http://eleydet.free.fr/BTS/exercices/me ... index.html



Dans l’attente de vos réponse et en vous remerciant.

Marilou