Auteur Message

j' ai trouvé cette photo sur google



Voir l'image

ça peut arriver à tout le monde!

je vole depuis 1967, sur de nombreux appareils, mono bi-moteurs, train rentrant, pas variable et j'ai appris l'année dernière que l'on n'est pas à l'abri d'une check en finale non éffectuée, roulette de nez rentrée et atterrissage sur le nez, avec toutefois peu de dégats.

Renseignements pris autour de moi, il parait qu'il n'y a que deux sortes de pilotes de LONG EZ:

-ceux qui se sont posés sur le nez !

-ceux qui vont se poser sur le nez!

petite info

petite info Oui j'ai aussi entendu parlé de cette expression.

Une autre dans le genre:

"En aéronautique, si une bêtise peut être faite, elle sera forcément faite un jour ou l'autre."

je n'avais jamais remarqué à quel point l'appareil est petit... Les hommes l'inspectant tout autour donnant l'échelle, il apparait incroyablement compacte et étroit, y compris par rapport aux chasseurs les plus petits..;

y a peut étre un effet d'optique ( un perspective) qui joue dans cette photo, notamment pour la longueur de l'avion.



car il a l'air bien maigrichon pour un bombardier avec soute

Caracteristiques du F-117 :



General Characteristics

Primary Function: Fighter/attack

Contractor: Lockheed Aeronautical Systems Co.

Power Plant: Two General Electric F404 non-afterburning engines

Thrust: 18,080 pounds at sea level

Wingspan: 43 feet, 4 inches (13.2 meters)

Length: 63 feet, 9 inches (19.4 meters)

Height: 12 feet, 9.5 inches (3.9 meters)

Weight: 52,500 pounds (23,625 kilograms)

Maximum takeoff weight: 47,900 pounds (21,727 kilograms)

Fuel capacity: 19,000 pounds (8618 kilograms)

Payload: 4,000 pounds (1,814 kilograms)

Speed: High subsonic

Range: Unlimited with air refueling

Ceiling: 45,000 feet (13,716 meters)

Armament: Internal weapons carriage

Crew: One

Unit Cost: $45 million

Initial operating capability: October 1983

Inventory: Total force, 45



http://www.af.mil/factsheets/factsheet.asp?fsID=104

C'est la version cul-de-jatte qui trompe

C'est la version cul-de-jatte qui trompe mais ils en ont perdu un autre non ?? en serbie je crois...





je vais chercher.



la date du retrait du services de ces avions (les F-117) est passé de 2011 à 2008 !!! tout ça à cause de la guerre en Iraq !!!

oui il me semble...tir anti aérien au pif lors d'une attaque aerienne et il s'est retrouvé au tapis...(on ne parle peut-etre pas du meme)

je me rappelle avoir vu au journal parlé des civils autochtones déchainé s'excitant sur ce qu'il restait de l'appareil qui brulait toujours...

www.serbnews.com/f117.html.

http://www.france-info.com/spip.php?art ... s_theme=23



La mise à la retraite des très furtifs F117

Frédéric Beniada - 16 mars 2008

Après avoir patrouillé dans le plus grand secret dans les ciels d’Irak ou de Serbie, le premier avion furtif du monde va prendre une retraite tranquille et quitter l’arsenal de l’aviation américaine après 27 ans de services aussi loyaux que discrets.





Dés le mois prochain, le célèbre F117 aux formes anguleuses et si particulières sera entreposé dans le désert du Nevada, là même où le chasseur bombardier avait effectué son premier vol en 1981. Il sera remplacé par le F-22 lui aussi pourvu d’une technologie lui permettant d’échapper au radar. Au total, 59 F-117 ont été fabriqués et 558 pilotes ont eu le privilège de les piloter.

Bonjour



Si l'on peut comparer les degrés de furtivité ... et il y à plusieurs domaines ??

Peut on affirmer que le F-22 est plus furtif que le F-117

Ou ... furtif différemment avec des aides électroniques ??



Question subsidiaire, le F117, ou le F-22 sont ils encore furtifs opposés à des moyens de détection de dernière génération, russes, ou même NATO ?? pour les US ils nenous le diront pas !!





Furtifs ne veux pas dire invisibles et les radars de détection européen et russe peuvent les voir ils ont une signature propre.

Et meme detruit....

http://www.france-info.com/spip.php?article109654&theme=22&sous_theme=23



La mise à la retraite des très furtifs F117

Frédéric Beniada - 16 mars 2008

Après avoir patrouillé dans le plus grand secret dans les ciels d’Irak ou de Serbie, le premier avion furtif du monde va prendre une retraite tranquille et quitter l’arsenal de l’aviation américaine après 27 ans de services aussi loyaux que discrets.





Dés le mois prochain, le célèbre F117 aux formes anguleuses et si particulières sera entreposé dans le désert du Nevada, là même où le chasseur bombardier avait effectué son premier vol en 1981. Il sera remplacé par le F-22 lui aussi pourvu d’une technologie lui permettant d’échapper au radar. Au total, 59 F-117 ont été fabriqués et 558 pilotes ont eu le privilège de les piloter. les ricains entreposent dans les deserts leurs vieux coucous en tout genres:vieux de la vieille,avion de ligne périmé et oiseaux de feu et d'acier trop rouillés pour prendre part a un dogfight...

1) le desert est...desert,il n'y a donc pas besoin(ou peu) de surveillance pour veiller au repos de ces coucous en tt genre (que s'il l'on les decrasse un peu et que l'on leur fait un plein sont tout a fait capab' de woler ô dans le ciel )

2)il y fait sec,pas besoin de les mettre dans des cocons sous vide pour les preserver comme certain chasseur non utilisé dans mon plat pays(ca bouffe de l'energie c'est affolant)

il ne vieillissent donc plus vraiment

3)ils gagnent de la place dans les entrepots qui sont en "zones operationnelles"

4)il y a certainement plein d'ot truc bien,mais j'ai plus trop le temps...



voila

