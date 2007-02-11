Actualité aérospatiale

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lequebecois

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8 926 messages postés # 16 janvier 2013 01:47

Les russes veuelent remplacer Soyuz. Un ambitieux programme de 70 B$:



http://www.nycaviation.com/2013/01/russ ... PWRux3xaSo

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Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



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lequebecois

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8 926 messages postés # 15 février 2013 14:00

Bonjour,



Dans un peu plus de 6 heures, l’astéroïde 2012 DA14, d'un diamètre de 45 mètres et une masse de 120 000 tonnes, passera à seulement 27 000 km de la Terre.



Simulation en temps réel:

http://eyes.nasa.gov/launch2.html?docum ... 4/da14.xml



http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/ ... flyby.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/2012_DA14 (Dernière édition le 15 février 2013 14:00)

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Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 013 messages postés # 15 février 2013 15:38

Apparemment, il a perdu des bouts en Russie cette nuit !

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Vector

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 15 février 2013 15:45

Vector a écrit : Apparemment, il a perdu des bouts en Russie cette nuit ! Il semble qu'il n'y ait pas de lien entre les deux selon la NASA.

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Beochien

Membre Inscrit le 13/02/2007

9 170 messages postés # 15 février 2013 15:51

Espérons juste qu'il n'aille pas dégommer un satellite Géo Synchro, c'est trés peuplé la haut à 36 000 km !



La Nasa dit que les boulders Russes ne venaient pas sous le même angle ... euh .. on est cerné en plus ??



Je pense un peu aux équipages de la station spatiale, ils ne sont pas trop protégés, eux , en cas de feu d'artifice de météorites à 8000 km/s ... et déjà copieusement emmerdés par la mitraille d'origine terrestre ... merci les tirs Chinois et les qq autres satellites pourris ! (Dernière édition le 15 février 2013 15:54)

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JPRS

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 013 messages postés # 15 février 2013 15:57

OK je plaisantais, mais j'ai essayé de calculer l'énergie dégagée par une masse de 120 000 tonnes à 28 000 km/h (par exemple) et ma calculatrice a déclaré forfait.

La météorite de 1908 avait d'ailleurs cassé quelques arbres en Sibérie et elle n'avait même pas touché la Terre mais explosé en altitude. Brrrr !

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Vector

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 15 février 2013 21:09

Bonjour,



L’astéroïde 2012DA14 est finalement passé à 28000 km au dessus de l'indonésie

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okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 15 février 2013 23:44

gigajoule = 1 gigajoule

1 = 1000 megajoule

1 = 1000000 kilojoule

1 = 1000000000 joule

E = 0,5*120000* (28000*1000 / 3600)² = 3 , 62962 *10^*12 KJ soit 3 , 62962*10^*6 GJ

1 tonne équivalent pétrole vaut 42 GJ

l'énergie de l'astéroîde représente dond 86419 TEP , un gros pétrolier .

Vector , vérifiez car je suis très capable de m' être planté, mais on s' en fiche il est passé à côté !

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okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 401 messages postés # 16 février 2013 17:58

pour se distraire encore un peu:

1 KT ( TNT )= 4184 GJ = 100 TEP Le cailloux à une énergie de 864 KT soit 57 bombes d' Hiroshima . Une bombe H ... sur le toit d' une centrale nucléaire ... le gaulois vire au vert !

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lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 21 mars 2013 13:30

Bonjour,



Le fondateur d'Amazon a dirigé et financé une expédition pour retrouver un des moteurs F-1 de la fusée Saturn V d'Appolo 11 dans l'océan Atlantique. Ils ont réussi et repêché ce dernier à 14 000 pieds de profondeur.



http://www.bezosexpeditions.com/updates.html



Voir l'image



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Voir l'image (Dernière édition le 21 mars 2013 13:53)

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lemichou91

Membre Inscrit le 27/06/2007

1 570 messages postés # 21 mars 2013 13:42

Spectaculaire !

lequebecois

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8 926 messages postés # 29 mars 2013 01:25

Bonjour,



La NASA veut 100 M$ pour capturer un astéroïde



http://www.aviationweek.com/Article.asp ... 564163.xml

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lequebecois

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8 926 messages postés # 17 avril 2013 13:36

Bonjour,



Une infographie intéressante qui aide à réaliser à quel point Mars est loin de la Terre.



http://www.distancetomars.com/

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lequebecois

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8 926 messages postés # 29 avril 2013 21:25

Bonjour,



Premier allumage de fusée en vol pour Virgin Galactic. Vitesse Mach 1,2 atteinte.



http://www.virgingalactic.com/news/item ... ceshiptwo/



https://www.youtube.com/watch?feature=p ... ln9JKEjFks



Voir l'image

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lequebecois

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8 926 messages postés # 2 mai 2013 01:03