Le fiasco du F35

Un nouveau coup dur pour nos constructeurs et l’Europe de la défense en matière d’aviation de combat . Bien sûr les pressions américaines sont très fortes , ils savent être persuasifs . Ceci noté , le F35 est un avion très évolué et remarquable dans la gestion de menaces multiples et la coordination entre appareils d'après les retours de Red Flag .

Le point fort du Rafale est le couple Météor/Mica comme ce fut le cas sur Mirage 2000 avec le S530 et le Magic

reconnu par l'évaluateur suisse mais le gros problème technique rédhibitoire était l'absence de radar Doppler . L'avion a été présenté avec le RDM ,... le RDI était en développement en en pièces détachées au labo !

