tôle de guidage

Je traduis cet article (https://www.aeromorestel.com/construire-son-avion.html) publié sur une page web de constructeurs amateur d'avions. Un des termes (celui en gras) me paraît introuvable sur internet dans le domaine de l'aéronautique:



« Je suis ensuite passé à la fabrication des cadres de fuselage. Chacun de ces cadres nécessite un chantier particulier indispensable pour le respect de leurs dimensions. Le cadre 4 dans lequel passent les longerons est un bel ensemble avec les ferrures des axes principaux de fixation des ailes au fuselage, fixations du train principal, des commandes de vol, renvois des commandes d'ailerons, commande des volets, tôles de guidage des longerons, etc. »



C'est un constructeur amateur d'avions qui raconte étape par étape la construction de son avionnette biplace. Il n'utilise pas toujours les termes exactes. Il se trouve qu'on parle des tôles de guidage en carrosserie aussi. J'ai même consulté un pilote. Apparemment, il s'agit d'une pièce qui maintient en place les longerons des ailes, afin qu'elles soient bien attachées au fuselage. Mais je dois trouver son équivalent en espagnol et en anglais, mais ce terme n'apparaît nulle part en relation avec les avions.



Y aurait-il quelqu'un qui puisse me donner des pistes ? Merci beaucoup !