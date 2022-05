bonjour a vous, je travail depuis plusieurs mois sur ce projet. Pour simplifier ,il est plus que possible que le moteur a réaction devienne un standard dans l'aviation légère. Petite définition du projet.Associer a la fois le turboréacteur et l’hélice. Ne me dite pas que cela a été déjà fais , pas dans l'aviation légère!!. le projet Manta à pour vocation . a partir d'une réaction, on peu obtenir une double rotation de sens opposé de deux hélices.Et maintenant si vous voulais en savoir plus , partager sur le forum