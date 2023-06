substitution ALU 6061 T6 par ALU 6060 T6

Bonjour à tous ,

Petite question resistance des materiaux .

Par quelle section et épaisseur de 6060 T6 en section carrée pourrais-je remplacer du 6061 t6 en 50x50x3 mm afin de me rapprocher au plus prés de sa résistance ?

Le 6061 t6 est introuvable ou à des prix stratospheriques , tout comme le 6082-t6 ou 2017 ou 2024 qui sont encore plus résistant que le 6061 .

Le 6060-t6 se trouve partout en France et beaucoup moins cher .

Y a t'il des ingénieurs structures sur le forurm ?

Merci par avance Fabrice