Turbofan_VTOL

Je vous présente une étude d’architecture et de pré-dimensionnement avancé d’un concept de turbofan compact spécifiquement destiné aux applications VTOL à faible signature acoustique et aux environnements d’exploitation contraints. L’architecture AEU (Advanced Embedded Unit) repose sur une intégration poussée, avec des ensembles tournants N1 et N2 indépendants, une chambre de combustion annulaire inversée, et une philosophie de conception visant à réduire la complexité mécanique et les besoins en systèmes d’étanchéité actifs (approche dite « Zero Seal »).

Ce travail ne constitue ni un design certifié ni une configuration industrielle figée. L’ensemble des valeurs numériques, géométries et performances présentées correspond à des ordres de grandeur issus d’analyses préliminaires et d’hypothèses d’ingénierie, dans le but d’évaluer la faisabilité, la cohérence architecturale et le positionnement comparatif du concept vis-à-vis de solutions de propulsion existantes dans la classe de puissance 1 à 3 MW.

Mon objectif est simplement de recueillir des avis critiques, positifs ou négatifs, sur la cohérence et la viabilité de cette architecture.

https://www.dropbox.com/scl/fo/0lec3ux8 ... e&dl=0