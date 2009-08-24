moteur turbomeca artouste
|Auteur
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belugo
Inscrit le 24/08/2009
|# 24 août 2009 11:35
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Bonjour
Possédant avec un ami, un moteur Turbomeca Artouste 2B acheté en état de marche(peut -être) nous avons déjà constitué un dossier de documentation technique mais nous sommes à la recherche des procédures de démarrage.
Ce moteur ne sera pas avionné mais destiné à une application navale.
Merci pour votre aide
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turmastazou
Inscrit le 27/08/2009
|# 27 août 2009 13:18
|bonjour, pour l'artouste 2 b la machine doit avoir une micro pompe (pour injecter du carburant aux allumeur torches , ainsi qu'un generateur haute tension pour allumage du carburant injecte aux allumeurs torches, es ce que la machine a un faiseau electrique,,, le demarrage deveint automatique, sinon vous pouvez le demarrer en mamuel (allumeurs torches +generateur haute tension+robinet coupe feu+demarreur) en 24 volt.ancien de turbomeca de banc d'essai. a bientot pour ample renseignements .
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eshter
Inscrit le 17/01/2018
|# 17 janvier 2018 11:22
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sukalu
Inscrit le 05/11/2018
|# 14 novembre 2018 11:08
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umairwaris21
Inscrit le 03/06/2026
|# 3 juin 2026 12:57
|The Turbomeca Artouste engine is a great example of early helicopter power. It helped helicopters fly higher and work better in tough conditions. Really interesting to see how this engine changed aviation history.
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