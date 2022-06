Construction sonde Pitot simplifiée

Bonjour, je m'appelle Achille, je suis en fin de première année de Bachelor aspirant a compléter un diplôme d'ingénieur . Je suis en stage de fin d'année et ma mission est de démanteler différents boitiers d'électronique envoyé par airbus a l'entreprise BIGATA sur Eysines 33320 afin de les recycler par la suite. le problème c'est que je n'ai aucunes idées de ce que je suis entrain de désassembler ou de son utilité, j'ai tous les référencements des différents boitier et voudrais savoir si vous pouviez m'indiquer ou je peux me renseigner sur "a quoi ca sert dans un avion/quel est sa fonction". je vous remercie d'avance.