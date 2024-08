creation d'entreprise

Salut Fanfan (la tulipe).

Bienvenue sur notre forum et surtout restes-y!

Par ici pour l'introduction:

Ton option "fauteuils" est singulière...

4 ans de formation en maintenance aéronautique pour faire l'artisan tapissier ?

Lequebecois me semble avoir parlé "juste". A 20 ans se lancer comme indépendant dans ce monde de requins...et de plus viser les repose-fesses me semble un peu téméraire.

Bon, tu as peut-être un bons carnet d'adresse et déjà des avions à "rembourrer".

Comme ça, en passant, il me semble qu'un siège risque de durer plus longtemps que l'avion. A moins que tu puisses faire des premières montes. Et là...

Tu sais où en est l'industrie en ce moment: Chine, Japon...

Oui, oui, il te faut commencer (continuer) par acquérir de l'expérience.

A+ pour de tes nouvelles.