Aile à géométrie variable

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philou28

Membre Inscrit le 02/01/2017

1 message posté # 2 janvier 2017 22:44

Bonjour

Je prépare un travail en école d'ingénieur sur les ailes à géométrie variable.

Je cherche pour cela de la documentation technique sur les ailes à géométrie variable mais je n'en trouve pas. Avez vous des idées ?



Merci beaucoup

papap

Membre Inscrit le 02/10/2007

49 messages postés # 9 janvier 2017 18:09

Et à la bibliothèque de ton école, il n'y en a pas ?

sainthubert

Membre Inscrit le 23/01/2009

48 messages postés # 12 janvier 2017 11:47

Sans que ce que j'écris ci-dessous concerne philou28 en particulier ,que je connais pas ( je ne me permettrais pas ) , je profite de l'occasion pour préciser que certains étudiants posent des questions et n'ont pas la politesse de remercier quand on leur apporte des informations ( suivez ma souris!).

Je sais bien qu'un forum profite à tout le monde , mais la motivation de l'apporteur d'infos reste quand même la question posée par un intervenant spécifique. Ca vaudrait presque le coup de le mentionner dans la charte du site au chapitre des us et coutumes ( O ;

_________________

faites de la technique

chibi88

Anonyme Inscrit le 26/02/2019

4 messages postés # 26 février 2019 07:39

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younte

Anonyme Inscrit le 27/03/2019

13 messages postés # 27 mars 2019 13:45

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lindert

Anonyme Inscrit le 05/12/2019

16 messages postés # 5 décembre 2019 14:27

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furnifolks

Membre Inscrit le 16/07/2026

2 messages postés # 16 juillet 2026 16:03