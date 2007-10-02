Aile à géométrie variable
|Auteur
|Message
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philou28
Inscrit le 02/01/2017
|# 2 janvier 2017 22:44
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Bonjour
Je prépare un travail en école d'ingénieur sur les ailes à géométrie variable.
Je cherche pour cela de la documentation technique sur les ailes à géométrie variable mais je n'en trouve pas. Avez vous des idées ?
Merci beaucoup
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papap
Inscrit le 02/10/2007
|# 9 janvier 2017 18:09
|Et à la bibliothèque de ton école, il n'y en a pas ?
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sainthubert
Inscrit le 23/01/2009
|# 12 janvier 2017 11:47
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Sans que ce que j'écris ci-dessous concerne philou28 en particulier ,que je connais pas ( je ne me permettrais pas ) , je profite de l'occasion pour préciser que certains étudiants posent des questions et n'ont pas la politesse de remercier quand on leur apporte des informations ( suivez ma souris!).
Je sais bien qu'un forum profite à tout le monde , mais la motivation de l'apporteur d'infos reste quand même la question posée par un intervenant spécifique. Ca vaudrait presque le coup de le mentionner dans la charte du site au chapitre des us et coutumes ( O ;
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faites de la technique
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chibi88
Inscrit le 26/02/2019
|# 26 février 2019 07:39
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younte
Inscrit le 27/03/2019
|# 27 mars 2019 13:45
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lindert
Inscrit le 05/12/2019
|# 5 décembre 2019 14:27
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furnifolks
Inscrit le 16/07/2026
|# 16 juillet 2026 16:03
|Variable geometry wings are a smart idea in aircraft design. They help planes fly well at both slow and high speeds. Amazing engineering that shows how design can improve performance.
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