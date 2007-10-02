Aile à géométrie variable

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philou28
Membre

Inscrit le 02/01/2017
1 message posté

 # 2 janvier 2017 22:44
Bonjour
Je prépare un travail en école d'ingénieur sur les ailes à géométrie variable.
Je cherche pour cela de la documentation technique sur les ailes à géométrie variable mais je n'en trouve pas. Avez vous des idées ?

Merci beaucoup
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papap
Membre

Inscrit le 02/10/2007
49 messages postés

 # 9 janvier 2017 18:09
Et à la bibliothèque de ton école, il n'y en a pas ?
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sainthubert
Membre

Inscrit le 23/01/2009
48 messages postés

 # 12 janvier 2017 11:47
Sans que ce que j'écris ci-dessous concerne philou28 en particulier ,que je connais pas ( je ne me permettrais pas ) , je profite de l'occasion pour préciser que certains étudiants posent des questions et n'ont pas la politesse de remercier quand on leur apporte des informations ( suivez ma souris!).
Je sais bien qu'un forum profite à tout le monde , mais la motivation de l'apporteur d'infos reste quand même la question posée par un intervenant spécifique. Ca vaudrait presque le coup de le mentionner dans la charte du site au chapitre des us et coutumes ( O ;

_________________
faites de la technique
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chibi88
Anonyme

Inscrit le 26/02/2019
4 messages postés

 # 26 février 2019 07:39

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younte
Anonyme

Inscrit le 27/03/2019
13 messages postés

 # 27 mars 2019 13:45

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lindert
Anonyme

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16 messages postés

 # 5 décembre 2019 14:27

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furnifolks
Membre

Inscrit le 16/07/2026
2 messages postés

 # 16 juillet 2026 16:03
Variable geometry wings are a smart idea in aircraft design. They help planes fly well at both slow and high speeds. Amazing engineering that shows how design can improve performance.
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