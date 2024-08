Survol de glacier en Rafale

Bonjour, nous avions un débat avec un ami amateur d’aéronautique qui est le suivant : serait il envisageable de survoler le glacier d’Aletsch en Suisse au plus près de la glace et de manœuvrer dans les virages un avion de type Rafale à sa vitesse maximale (ou du moins la plus rapide qu’il pourrait se permettre) ? Merci beaucoup, Barabas