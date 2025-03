Que deviendra l'aviation dans le futur ?

Dans le contexte économique, climatique et politique actuel, je pense que le domaine de l'aviation est un sujet important. Néanmoins, il est incertain, c'est pourquoi je viens directement demander à des personnes qui connaissent réellement le sujet, comme vous, de répondre à un sondage, afin de pouvoir réaliser une analyse qui pourrait aider certain à y voir plus clair.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... usp=dialog